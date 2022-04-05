"إكسبو الشارقة": أجندتنا تضم 17 معرضا محليا وإقليميا للأشهر القادمة

اقتصاد الإمارات|

أعلن مركز إكسبو الشارقة عن أجندة الفعاليات والمؤتمرات التي سينظمها ويستضيفها حتى نهاية العام الجاري 2022 وتشمل 17 معرضاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً تبدأ أولى فعالياتها في 12 أبريل الجاري وتختتم في الأول من يناير 2023 مستكملاً الإنجازات التي حققها خلال الربع الأول للعام 2022 من خلال نجاحه في تنظيم خمسة معارض متخصصة ومبتكرة استقطبت آلاف الزوار والعارضين من مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن أجندة فعاليات المركز للفترة المقبلة عدداً من المعارض والأحداث المحلية والإقليمية الكبرى من أبرزها معرض "ليالي رمضان" و"الشارقة الدولي للكتاب" و"الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" و"المعرض الوطني للتوظيف" و"معرض التعليم الدولي" والمنتدى الدولي للاتصال ومعرض الشارقة العقاري "إيكرس" ومعرض "جواهر الإمارات" إضافة إلى العديد من المعارض التجارية.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة ، يأتي هذا التنوع والزخم في أجندة الفعاليات التي يعتزم المركز استضافتها وتنظيمها خلال الفترة القادمة من العام الجاري في إطار خطته الاستراتيجية لعام 2022 التي جاءت متوافقة مع المسيرة التنموية الرائدة التي تشهدها إمارة الشارقة على مختلف الصعد وذلك في ظل الرؤى الإستشرافية والتوجيهات الحكيمة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من خلال العمل على تعزيز مساهمة قطاع المعارض في الحراك الاقتصادي للإمارة ولاسيما أن هذا القطاع يعتبر مساهماً كبيراً في النمو الاقتصادي للدول ويمثل مصدراً مهماً من مصادر الدخل الوطني حيث أن الشركات تنفق على مستوى العالم نحو 32 مليار دولار على المشاركة في المؤتمرات سنوياً إضافة إلى أن استقطاب المعارض للزوار والمشاركين من خارج الدولة يحفز العديد من القطاعات الهامة مثل السياحة والضيافة كما تؤثر إيجابياً على إيرادات قطاع التجزئة وتدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأشار المدفع إلى أن النجاحات الإستثنائية التي حققتها دولة الإمارات وقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز كافة التحديات التي فرضتها الجائحة وما شهده قطاع السفر والسياحة من انتعاش واضح خلال الفترة الماضية دفعنا إلى تعزيز جهودنا نحو الانتقال بقطاع المعارض في إمارة الشارقة إلى مرحلة جديدة أكثر زخماً وتنوعاً عبر اعتماد أجندة فعاليات موسعة ومبتكرة تستهدف تلبية احتياجات السوق وتلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتساهم في تعزيز الأداء الاقتصادي والإجتماعي والثقافي لإمارة الشارقة على مختلف المستويات.

وعن النجاحات التي حققها المركز خلال الربع الأول من عام 2022 .. أوضح أن إكسبو الشارقة تمكن منذ بداية العام الجاري من تنظيم واستضافة 5 فعاليات متنوعة تكللت جميعها بالنجاح ومن أبرزها معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2022" الذي شهد مشاركة 150 عارضاً محلياً ودولياً واستقطب أكثر من 6 آلاف زائر ومعرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" الذي شهد حضور 60 ألف زائر وشارك به ما يزيد عن 300 شركة عالمية ومحلية من 20 دولة حول العالم.

ويترقب عشاق الذهب والمجوهرات النسخة الثالثة من معرض "جواهر الإمارات" والنسخة الـ 50 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات والتي يحرص مركز إكسبو الشارقة على جعلها مميزة بكل المقاييس بهدف تعزيز مكانة المعرض كواحد من أهم المعارض المتخصصة في مجال الذهب والمجوهرات على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا حيث سيسعى المركز إلى استقطاب مشاركات من دول جديدة على مستوى أوروبا وأمريكا اللاتينية وشريحة جديدة من الزوار من الدول الأفريقية إضافة إلى تطوير أنماط التسويق والمبيعات وإضافة منصات للإكسسوارات مع التركيز على مصنعي الساعات.

وتشهد أروقة مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 19- 21 أكتوبر تنظيم المعرض الوطني للتوظيف ومعرض التعليم الدولي اللذين يشكلان منصة مهمة لتسهيل توظيف وتدريب وتنمية مهارات الشباب الإماراتي وتوجيه وإرشاد الخريجين الجُدد حول كيفية اختيار مساراتهم المهنية بشكل يتناسب مع إحتياجات سوق العمل إلى جانب دورهما في استعراض الخدمات الجامعية وجعلها في متناول الطلبة وأولياء أمورهم لاختيار أفضل الفرص التعليمية لأبنائهم.

كما يستضيف مركز إكسبو الشارقة عددا من الفعاليات الثقافية المحلية والعالمية ومن أبرزها مهرجان الشارقة القرائي للطفل و"معرض الشارقة الدولي للكتاب" الحدث الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة والذي تشرف على تنظيمه هيئة الشارقة للكتاب ويحفل المعرض سنويا بآلاف الفعاليات الثقافية إضافة إلى العديد من الأنشطة المخصصة لجميع أفراد العائلة ويستضيف في دوراته المتتالية نخبة من كبار الشخصيات والمؤلفين والكُتّاب والأدباء والشعراء والمثقفين العرب والأجانب.

وتتميز أجندة مركز إكسبو الشارقة بتنوع تخصصات الأحداث والمعارض التي سينظمها حيث ستشهد الفترة من 24- 27 نوفمبر القادم إطلاق فعاليات معرض الشارقة العقاري "إيكرس" بتنظيم من دائرة التسجيل العقاري وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة ومن المتوقع أن يحقق المعرض نجاحات واسعة ولا سيما في ظل ما يشهده سنوياً من مشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء والوسطاء العقاريين.

ويواصل مركز إكسبو الشارقة جهوده نحو تنظيم معارض تجارية متنوعة تركز على تعزيز إنتعاش قطاع تجارة التجزئة وتقديم تجارب تسوق متنوعة للزوار وسط أجواء اجتماعية مميزة ومن أبرز هذه الفعاليات معرض ليالي رمضان المقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 26 أبريل الجاري ومعرض "التصفية الشتوية" إلى جانب المعارض المتخصصة في الأزياء والإلكترونيات والمفروشات والمستلزمات المدرسية على مدار العام وغيرها من الفعاليات التي يسعى المركز من خلالها إلى تلبية كافة متطلبات سكان إمارة الشارقة وزوارها.