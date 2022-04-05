من كواليس أحلام سعيدة.. أحدث ظهور لـ يسرا على انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت يسرا في الصور من كواليس تصوير مسلسل أحلام سعيدة، ونالت اعجاب متابعيها.

يذكر أن الحلقة الثالثة من مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا عرضت عبر شاشة ON E .

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "أحلام سعيدة" استمرار شكوك "فريدة"يسرا فى تدبير شقيقها"صالح" عماد رشاد للحادث الذى تسبب فى فقدان بصرها و ذهاب "شيرين" غادة عادل لـ "فريدة" يسرا لمساندتها بعد مقابلتهما في جلسة العلاج النفسى ولكن "فريدة" تقوم بطردها من المنزل ظنا منها أنها من طرف شقيقها.