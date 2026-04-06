الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وزير الاستثمار: صناعة الأدوية والمكملات الغذائية ركيزة استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي.. ونواب: محور استثمارات مصرية واعدة.. وخطوة لتعزيز الاكتفاء الذاتي

أميرة خلف
  • وزير الاستثمار: جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية لرفع القيمة المضافة للصناعة
  • برلمانية: دعم صناعة الأدوية والمكملات الغذائية يعزز التصنيع المحلي
  • نائبة تطالب الحكومة بوضع خطة واضحة لتطوير منظومة الصناعات الدوائية


شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جولة تفقدية  بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ضمن الجولة الميدانية الموسعة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الصناعة ومحافظ القليوبية وقيادات الهيئة العامة للاستثمار ورؤساء الشركات.
 


وأكد الوزير أن صناعة الدواء والمكملات الغذائية تمثل ركيزة استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أهمية جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم لرفع القيمة المضافة للصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.


في هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الحكومة بشأن تعزيز صناعة الأدوية والمكملات الغذائية ، مؤكدة أن الاستثمار في الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية أصبح أحد المحاور الرئيسية لسياسات الدولة الاقتصادية والتنموية.

و أكدت سعيد، أن هذه الخطوة تسهم في رفع جودة المنتج المصري، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

في سياق متصل، ثمنت النائبة هبة لطيف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن تعميق التصنيع المحلي للدواء والمكملات الغذائية ، مؤكدة أنها خطوة لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمنتجات الدوائية في مصر.


وأكدت" لطيف" في تصريحاتها أن دعم هذا القطاع يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وطالبت عضو النواب الحكومة بوضع خطة واضحة لتطوير منظومة الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية، بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على رفع جودة الإنتاج وتوسيع قاعدة المنتج المحلي.
 

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

