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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

لليوم الثاني على التوالي.. أكرم حسني يتصدر تريند تويتر بسبب مكتوب عليا

أكرم حسني في مكتوب
أكرم حسني في مكتوب عليا

واصل أكرم حسني تصدر تريند تويتر لليوم الثاني على التوالي بعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل مكتوب عليا

ونال أكرم حسني  العديد  من ردود الأفعال الإيجابية على المستوى النقدي والجماهيري، كما تصدر مسلسل مكتوب عليا مؤشرات بحث جوجل بعد عرض الحلقة الثالثة. 

وأعرب النجم أكرم حسنى عن سعادته برد فعل الجمهور على الـ 3 حلقات الأولى من مسلسله الرمضانى "مكتوب عليا"، معلقا: "الحمد لله ربنا ما بيضيعش تعب حد، وربنا يكملها بالخير، وأتمنى أن يستمر هذا النجاح طوال الشهر الكريم"، ووجه حسنى الشكر لكل الجمهور على دعمه ومساندته له منذ بداية أول يوم فى شهر رمضان، وعرض أولى حلقات مسلسله الرمضانى.

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "مكتوب عليا"، ظهور الفنان محمد ممدوح تايسون كضيف شرف في دور طبيب نفسي، وقد ذهب إليه أكرم حسني حتى يستكشف حقيقة الكلام الذي يظهر مكتوبا علي يديه، ودار بينهما حوار كوميدي، وقام ممدوح بعمل اختبارات طبية كوميدية لأكرم الذي يجسد شخصية "جلجل".

وعندما يعود لمنزله يصطدم بوالده "إحسان" الذي يسخر منه دائما ويقلل من إمكانياته، ويتصل بزملائه ليبلغهم أن "جلجل" أصبح مدمن مخدرات بعد نصيحة الطبيب النفسي "محمد ممدوح تايسون" له بتجربة المخدرات للتغلب على الوهم الذي يسيطر عليه.

ويصحو جلجل من نومه في اليوم التالي متمنيا أن تتوقف الكتابة على يده، لكنه يفاجأ بظهور كلمات جديدة على يده (حضن - مستشفى - غيبوبة سكر)، ويسير في الشارع متحدثا مع نفسه ثم يعود للمنزل مره أخرى ويكذب عليهم بأنه مريض بمرض خطير اسمه (هونولولو) ليكسب تعاطفهم معه، ولكن والده لا يصدقه ويرفض أن يذهب معه للمستشفى.

وعندما تعرف "روقة" أيتن عامر أن "جلجل" مريض تبكي وتصرخ متعاطفه معه، وتدعي أن تصاب هي بدلا منه،  ثم اصطحب أكرم كل أفراد عائلته إلى المستشفى حتى يكتشف من منهم مصاب بغيبوبة سكر، ليفاجأ أن المصاب هو علاء خطيب شقيقته لكنه مصاب زائدة، وتكتشف الأسرة بالكامل أن مرض الهونولولو مجرد وهم.

ويذهب جلجل إلى المدرسة التي يعمل بها، ويحاول اكتشاف مريض السكر في المدرسة ليلحقه قبل الإصابة بغيبوبة سكر كما ظهر مكتوبا على يده، وبعد رحلة بحث في المدرسة طوال اليوم عن شخص مريض سكر، ثم يغادر متجها إلى البنك الذي تعمل به "سلمي" التي تجسدها هنادي مهنا، وفور دخوله البنك يحدث سطو مسلح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ليكتشف أن مريض السكر هو أحد أفراد العصابة ويصاب بغيبوبة أثناء عملية السطو فيستغل جلجل الأزمة الصحية ويضربه، وتبدأ سلمي في الشعور به وتتحرك مشاعرها تجاهه.

مكتوب عليا اكرم حسني دراما رمضان تريند جوجل Arts Entertainment

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