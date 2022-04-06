رغم ارتفاع درجة الحرارة.. ملحمة العمل مستمرة بنهار رمضان في أسوان.. شاهد

" تسلم الإيد الشغالة " هذا هو ما يمكن أن نطلقه على الشباب المكافح الذي يعمل بالمشروعات المختلفة في نهار شهر رمضان المعظم ، ووسط أجواء ارتفاع درجات الحرارة ، ولاسيما الذين يعملون داخل مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وهنا يلقى "صدى البلد" في السطور التالية الضوء على هذه النماذج المشرف من كتيبة العمل الذين يخرجون منذ الصباح الباكر ، ليتوجهوا إلى عملهم داخل القرى المدرجة ضمن " حياة كريمة " ، فلم يمنعهم نهار رمضان ، وإرتفاع درجة الحرارة من إستكمال عملهم .



ويقول مصطفى سراج – من أبناء أسوان ، والذى يعمل في مهنة كهربائى لتوصيل الوصلات الكهربائية ، بأن مشروعات حياة كريمة ، فتحت لنا مصدر رزق دائم على مدار العام منذ إنطلاقها حيث أن المشروعات التي تقام ضمن المبادرة الرئاسية كثيرة ، والحمد لله ، وهى توجد في كل مكان على أرض المحافظة ، ولهذا فالحمد لله أننى أعمل بإنتظام سواء كان في شهر رمضان أو قبل وبعد شهر رمضان ، فسلسلة العمل مستمرة ، ونأمل في كثير من هذه المشروعات لأنها ساهمت في فتح أبواب الرزق للكثير من الشباب .

وفى نفس السياق قال أحمد سيد – يعمل في مهنة توصيل خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بأننا الحمد لله نداوم على صيام شهر رمضان المبارك ، وفى نفس الوقت ورغم ارتفاع درجة الحرارة ننزل للشغل والعمل ، لأن هذه رسالتنا لتوفير مصدر رزق لأفراد أسرتنا ، ولم نتوقف عن العمل في شهر رمضان الحمد لله ، وأنتهز الفرصة لأتقدم بخالص الشكر للرئيس السيسى ، لأنه بتنفيذ مشروعات حياة كريمة ، وفر لنا ، ولكثير من الشباب فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة القطاعات الخدمية .

بينما أوضح رضا محمود – ويعمل في مهنة سائق معدات ثقيلة – بأنه على الرغم من إرتفاع درجات الحرارة وحلول شهر رمضان المبارك ، فالجميع يتسابق لأداء عمله على الوجه الأكمل داخل المشروعات المختلفة التي تقام على أرض أسوان سواء كانت خاصة بحياة كريمة أو أي مشروعات أخرى خاصة بالطرق والكبارى والتطوير والتجميل ، لأن شهر رمضان يعتبر حافز لنا لنكسب المزيد من الحسنات ، والحمد لله ربنا يقدرنا على الصوم ونحن نواصل عملنا ، لأن في ذلك ثواب كبير .

فيما أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بكافة قطاعات العمل العام على أن مهمتنا كتنفيذيين هى إنتظام عمل المرافق العامة وتوفير الخدمات الجماهيرية ، بالإضافة إلى السلع الغذائية والأساسية لتلبية الإحتياجات منها لإتاحة المجال أمام المواطنين للإستمتاع بالأجواء الروحانية لشهر رمضان المعظم ، وهو الذى يحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل بعيداً عن أى تراخى أو إهمال ، لأنه شهر عمل وليس عبادة فقط .

وأضاف المحافظ بأن الجميع يعمل في مواقع عمله ، ومسيرة العمل والإنتاج مستمرة حيث هناك ملحمة من الأعمال التي تقام على أرض أسوان في مشروعات حياة كريمة ، والتطوير والتجميل بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، ويتم حالياً تنفيذ الأعمال الجارية لخطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق الداخلية وغيرها من المشروعات الأخرى ، مكلفاً مسئولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواصلة أعمال التطوير والتجميل وتكثيف النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات لإضفاء الشكل الحضارى وخلق متنفس جمالى وحيوى للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة .

وتجدر الإشارة إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وصلت حتى الآن إلى 1048 مشروع بإعتمادات مالية وصلت إلى 21 مليار و 291 مليون جنيه وذلك داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة.

جهود العاملين بقطاعات العمل بأسوان فى نهار رمضان

جهود العاملين بقطاعات العمل بأسوان فى نهار رمضان



