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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم ارتفاع درجة الحرارة.. ملحمة العمل مستمرة بنهار رمضان في أسوان.. شاهد

جهود العاملين بقطاعات
جهود العاملين بقطاعات العمل بأسوان فى نهار رمضان

" تسلم الإيد الشغالة " هذا هو ما يمكن أن نطلقه على الشباب المكافح الذي يعمل بالمشروعات المختلفة في نهار شهر رمضان المعظم ، ووسط أجواء ارتفاع درجات الحرارة ، ولاسيما الذين يعملون داخل مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "  .

وهنا يلقى "صدى البلد" في السطور التالية الضوء على هذه النماذج المشرف من كتيبة العمل الذين يخرجون منذ الصباح الباكر ، ليتوجهوا إلى عملهم داخل القرى المدرجة ضمن " حياة كريمة " ، فلم يمنعهم نهار رمضان ، وإرتفاع درجة الحرارة من إستكمال عملهم .

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ويقول مصطفى سراج – من أبناء أسوان ، والذى يعمل في مهنة كهربائى لتوصيل الوصلات الكهربائية ، بأن مشروعات حياة كريمة ، فتحت لنا مصدر رزق دائم على مدار العام منذ إنطلاقها حيث أن المشروعات التي تقام ضمن المبادرة الرئاسية كثيرة ، والحمد لله ، وهى توجد في كل مكان على أرض المحافظة ، ولهذا فالحمد لله أننى أعمل بإنتظام سواء كان في شهر رمضان أو قبل وبعد شهر رمضان ، فسلسلة العمل مستمرة ، ونأمل في كثير من هذه المشروعات لأنها ساهمت في فتح أبواب الرزق للكثير من الشباب .

وفى نفس السياق قال أحمد سيد – يعمل في مهنة توصيل خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بأننا الحمد لله نداوم على صيام شهر رمضان المبارك ، وفى نفس الوقت ورغم ارتفاع درجة الحرارة ننزل للشغل والعمل ، لأن هذه رسالتنا لتوفير مصدر رزق لأفراد أسرتنا ، ولم نتوقف عن العمل في شهر رمضان الحمد لله ، وأنتهز الفرصة لأتقدم بخالص الشكر للرئيس السيسى ، لأنه بتنفيذ مشروعات حياة كريمة ، وفر لنا ، ولكثير من الشباب فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة القطاعات الخدمية .

بينما أوضح رضا محمود – ويعمل في مهنة سائق معدات ثقيلة – بأنه على الرغم من إرتفاع درجات الحرارة وحلول شهر رمضان المبارك ، فالجميع يتسابق لأداء عمله على الوجه الأكمل داخل المشروعات المختلفة التي تقام على أرض أسوان سواء كانت خاصة بحياة كريمة أو أي مشروعات أخرى خاصة بالطرق والكبارى والتطوير والتجميل ، لأن شهر رمضان يعتبر حافز لنا لنكسب المزيد من الحسنات ، والحمد لله ربنا يقدرنا على الصوم ونحن نواصل عملنا ، لأن في ذلك ثواب كبير .

فيما أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بكافة قطاعات العمل العام على أن مهمتنا كتنفيذيين هى إنتظام عمل المرافق العامة وتوفير الخدمات الجماهيرية ، بالإضافة إلى السلع الغذائية والأساسية لتلبية الإحتياجات منها لإتاحة المجال أمام المواطنين للإستمتاع بالأجواء الروحانية لشهر رمضان المعظم ، وهو الذى يحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل بعيداً عن أى تراخى أو إهمال ، لأنه شهر عمل وليس عبادة فقط .

وأضاف المحافظ بأن الجميع يعمل في مواقع عمله ، ومسيرة العمل والإنتاج مستمرة حيث هناك ملحمة من الأعمال التي تقام على أرض أسوان في مشروعات حياة كريمة ، والتطوير والتجميل بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، ويتم حالياً تنفيذ الأعمال الجارية لخطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق الداخلية وغيرها من المشروعات الأخرى ، مكلفاً مسئولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواصلة أعمال التطوير والتجميل وتكثيف النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات لإضفاء الشكل الحضارى وخلق متنفس جمالى وحيوى للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة .

وتجدر الإشارة إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وصلت حتى الآن إلى 1048 مشروع بإعتمادات مالية وصلت إلى 21 مليار و 291 مليون جنيه وذلك داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة.

جهود العاملين بقطاعات العمل بأسوان فى نهار رمضان
جهود العاملين بقطاعات العمل بأسوان فى نهار رمضان


 

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