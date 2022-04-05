اكلات هندية.. طريقة عمل سمبوسة شهية وصحية

تعتبر طريقة عمل سمبوسة هندية من الأكلات الشهيرة والمفضلة للكثيرين في شهر رمضان الكريم، وهناك طرق مختلفة لحشو السمبوسة كل وصفة لها مذاق ونكهة مختلفتين، وفي هذا المقال أحضرنا لكِ طريقة عمل سمبوسة هندية شهية بحشوة سيحبها بالتأكيد كل أفراد عائلتك، وستكون مختلفة عن الحشوات التقليدية المعتادة عليها.





وقدم الشيف: سنان بطرس طريقة عمل سمبوسة هندية وهي وصفة مقتبسة من الاكلات الهندية، والتي لا يستغرق وقت تحضيرها سوى 30 دقيقة، وتكفي لحوال 4 أشخاص، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار ايضا .



طريقة عمل سمبوسة هندية



طريقة عمل سمبوسة هندية







مقادير طريقة عمل سمبوسة هندية :

1 بصل

1 كوب بازيلاء وجزر مجمدة مسلوق ومصفى

1 بطاطس مفرومة ومسلوقة ومصفاة

1 ملعقة صغيرة كاري

1 ملعقة كبيرة سمنة

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 علبة عجينة سمبوسة



طريقة عمل سمبوسة هندية :

- نقوم بتسخين السمن في مقلاة واسعة.

- نقوم بإضافة البصل، ونقلب حتى يتغير لونه.

- نقوم بإضافة باقي المكونات، ونقلب لمدة 5 دقائق.

- نترك الحشوة تبرد ثم نقوم بحشو بها السمبوسة.

يمكن طهي السمبوسة في الفرن أو في المقلاة الهوائية، ثم تقدم سمبوسة هندية .