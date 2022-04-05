عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكلات هندية.. طريقة عمل سمبوسة شهية وصحية

طريقة عمل سمبوسة
طريقة عمل سمبوسة هندية

تعتبر طريقة عمل سمبوسة هندية من الأكلات الشهيرة والمفضلة للكثيرين في شهر رمضان الكريم، وهناك طرق مختلفة لحشو السمبوسة كل وصفة لها مذاق ونكهة مختلفتين، وفي هذا المقال أحضرنا لكِ طريقة عمل سمبوسة هندية شهية بحشوة سيحبها بالتأكيد كل أفراد عائلتك، وستكون مختلفة عن الحشوات التقليدية المعتادة عليها.
 

طريقة عمل سمبوسة بف الدجاج بمذاق جديد

أكلات خفيفة.. طريقة تحضير خضار سوتيه


وقدم الشيف: سنان بطرس طريقة عمل سمبوسة هندية وهي وصفة مقتبسة من الاكلات الهندية، والتي لا يستغرق وقت تحضيرها سوى 30 دقيقة، وتكفي لحوال 4 أشخاص، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار ايضا .
 

 

طريقة عمل سمبوسة هندية
 

طريقة عمل سمبوسة هندية
 


 

مقادير طريقة عمل سمبوسة هندية :
1 بصل
1 كوب بازيلاء وجزر مجمدة مسلوق ومصفى
1 بطاطس مفرومة ومسلوقة ومصفاة
1 ملعقة صغيرة كاري
1 ملعقة كبيرة سمنة
½ ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 علبة عجينة سمبوسة


طريقة عمل سمبوسة هندية :
- نقوم بتسخين السمن في مقلاة واسعة.
- نقوم بإضافة البصل، ونقلب حتى يتغير لونه.
- نقوم بإضافة باقي المكونات، ونقلب لمدة 5 دقائق.
- نترك الحشوة تبرد ثم نقوم بحشو بها السمبوسة.
يمكن طهي السمبوسة في الفرن أو في المقلاة الهوائية، ثم تقدم سمبوسة هندية  .

سمبوسة سمبوسة هندية طريقة عمل سمبوسة هندية الأكلات الهندية Food Gorceries

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

مواجهات نارية بين كبار القارة.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

السكة الحديد: غرامة فورية 25جنيها حال المرور من بوابات المحطات دون تذكرة

موضوعات متعلقة

بمذاق لا يقاوم ..طريقة عمل سمبوسة هندية

وصفات قشر الرمان المطحون لتنعيم الشعر

في 3 دقائق.. 3 وصفات إفطار وعشاء سهلة وسريعة

أكلات مغربية.. طريقة عمل سمبوسة اللحم بالبازلاء

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يتابع مسلسل "فاتن أمل حربي" ويوضح الإجراءات القانونية للمنقولات الزوجية

العلاج الطبيعي تفضح منتحلي الصفة ..واقعتان في 96 ساعة|وهذه العقوبة بانتظار أصحابهما

تضامن النواب: توفير شقق بالإيجار دعم جديد من الرئاسة للمقبلين على الزواج

المفتي: الصحابة الكرام نقلوا وصفا تفصيليا لكل سكنات وحركات وأدوات النبي

عياد: وجود الله مسألة بديهية لا تحتاج لدليل فكل صنعة لابد لها من صانع

مفتي الجمهورية: مصارف الزكاة تهدف لتوفير حياة كريمة للإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل في ورطة بعد زواجه من 9 صديقات في البرازيل خلال يوم

سحب بيض كيندر من الأسواق البريطانية خوفا من السالمونيلا القاتلة

طارق لطفي : صراع جزيرة غمام على الأفكار .. وتعرضت لشرخ في صوتي بسبب شخصية خلدون (حوار)

تعود لآلاف السنوات.. روايات مختلفة لمعنى وحوي يا وحوي وأصل الأغنية

فيديو

ماذا قال حلمي بكر عن محمد رمضان وهيفاء وهبي.. فيديوجراف

شيكولاتة بالحشيش في الأسواق.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟.. فيديو

أسعار السلع التموينية.. التموين تناشد المواطنين سرعة استكمال بيانات البطاقات

ممنوع صيامهم.. حسام موافي يوجه تحذير لاصحاب هذه الأمراض

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ