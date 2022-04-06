الحكم على متهم بسرقة محل وإطلاق النار على الشرطة فى حلوان

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، جلسة 6 أبريل المقبل، للحكم على متهم بالسرقة بالإكراه وإطلاق النار على قوات الأمن، باستخدام أسلحة نارية في حلوان.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.



وكشف أمر إحالة المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمته بالأوراق وهي بضائع ومبلغ مالي وهواتف محمولة والمملوكة للمجني عليهم، وكان ذلك كرها عنهم بأن اقتحموا المتجر محل عمل المجني عليهم حاملين للأسلحة الناغ بنادق آلية مهددين إياهم مطلقين للاعيرة النارية بطريقة عشوائية مما تخلف عنه حدوث إصابتهم المبينه بالتقارير الطبية وشل مقاومتهم وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات والمتعلقات خاصتهم وفروا هاربين على النحو المبين بالتحقيقات.



كما استعملوا القوة والعنف مع أفراد القوة المعينه بالارتكاز الأمني المتواجد بدائرة قسم شرطة حلوان بأن أطلقوا صوب القوات الأعيرة النارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم بنادق آلية لحمله بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهم حال هروبهم بالمسروقات وقد بلغوا بذلك مقصدهم وتمكنوا من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات.