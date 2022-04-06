الاختيار والعائدون والكبير وبابلو ومين قال أبرزها.. تفاصيل أحداث الحلقة 4 من 16 مسلسلا في رمضان 2022

شهدت الحلقة 4 من عدة مسلسلات تعرض ضمن موسم دراما شهر رمضان 2022، العديد من التطورات والأحداث، وخلال السطور التالية، نقدم لكم ملخصا كاملا لما تم عرضه خلالها.

مسلسل الاختيار 3

عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3، معاناة الشعب المصري مع أزمة انقطاع الكهرباء والأزمة الاقتصادية، وحضر الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة الأزمة، وطالب حكومة الإخوان بضرورة مصارحة الشعب الذي عانى كثيرا، مع مواجهة المطالب الفئوية التي أنهكت البلد.

ورفض وزير الدفاع، اقتراحات وزراء الإخوان بخداع الشعب، وقال: يجب أن تشاركوا الشعب بكل التفاصيل؛ لكي يتحمل كل التحديات، ويشارككم في الحلول؛ بعدما أصبحت التحديات أكبر من البلد.

وخلال الحلقة خطط خيرت الشاطر مع محمد مرسي؛ لإقامة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وسط غضب شعبي كبير، ودعم من أنصار الجماعة الإرهابية.

وشهدت الحلقة 4 من مسلسل الاختيار 3، اتجاه عدد من المصريين إلى التفكير في الهجرة بسبب الضغوط الاقتصادية والطائفية، فضلا عن تصدير أعضاء الجماعة وأنصارها في المناصب القيادية بالدولة.

وشهدت الحلقة تراجع محمد مرسي وجماعته عن قرار عزل النائب العام عبد المجيد محمود؛ بعد رفضه تسلم منصب سفير خارج مصر، وعقب التظاهرات، ودعم القضاة له ضد ترصد الجماعة ومكتب الإرشاد.

وظهر في الحلقة الرابعة من الاختيار 3، أعضاء مكتب الإرشاد في أثناء تباحثهم في أمر النائب العام بعد فشل مخططهم لعزله، واقترح خيرت الشاطر، خروج مجموعات نوعية تابعة لهم تترصد للمحتجين، قائلا: "اللي هيشيلها هما فلول النظام السابق.. وبلطجية رجال الأعمال".

وتحدث محمد مرسي مع معاونه وحلقة الوصل بينه وبين مكتب الإرشاد عقب أزمة النائب العام، قائلا: قرارات مكتب الإرشاد المتهورة؛ تؤثر على قوة الرئاسة، بلغهم يدرسوا القرارات جيدا.

كما شهدت نهاية الحلقة، إذاعة تسجيل للمرشد العام محمد بديع في أثناء حديثه عن عبد المنعم أبو الفتوح، وخلافه معه؛ بعد انفصال الأخير عن الجماعة، ورفضه طلب المرشد بعدم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وعرضهم عليه عدد من المناصب الخاصة بمهنة الطب.

مسلسل الكبير أوي 6

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “الكبير أوي 6” العديد من الأحداث والمفاجآت.

جلس الكبير رفقة “الكبيرة فحت” مع أسرة “مربوحة” التي يريد الكبير الزواج منها؛ للاتفاق على شروط حفل الزفاف.

حفل زفاف الكبير

وتم التجهيز لحفل الزفاف بحضور “الكبيرة فحت”، و"چوني" ومربوحة، ويأتي أحمد شيبه، لإحياء حفل الزفاف والغناء به.

ويظهر چوني، وقد خسر وزنه وعاد إلى شكله الطبيعي، وتنتهي الحلقة بضرب نيران في الهواء فتأتي طلقة في عمود نور ويسقط أثناء حفل الزفاف، الأمر الذي يؤدي إلى هرب الجميع.

مسلسل مكتوب عليا

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل مكتوب عليا، بالقبض على العصابة التي نفذت سطوًا مسلحًا على البنك الذي تعمل به هنادي مهنا "سلمى"، وهو ما أتاح الفرصة لـ أكرم حسني "جلجل"، أن يتعرف عليها، ولكنها تتجاهله.

ويذهب جلجل إلى صديقه محمود، في مكان عمله، وأبلغه أن موضوع الكتابة التي تظهر على يديه جاءت في صالحه؛ لأنه تمكن من اكتشاف أمور كثيرة كانت ستضره، حيث كانت الكتابة التي تظهر على يده، تحذره من هذه الأمور.

وتظهر أيتن عامر "روقه" مع والدها في مشهد تراجيدي كوميدي، إذ تتحدث عن حبيبها "جلجل" متمنية الزواج منه، وتبلغها والدتها "عزه لبيب" أنه يجب عليها أن تصارح جلجل بحبها له، ولكنها ترفض في خجل، ثم يبدأ جلجل في استغلال اللعبة، والكلمات المكتوبة على يده لصالحه؛ بعد أن يتأكد أنها واقعية، وتبلغه بما سيحدث في المستقبل.

ويشترك محمد طعيمة "علاء" مع خطيبته "جيجي" شقيقة جلجل، ووالدها "إحسان"، في مشهد كوميدي، ويبلغهم أنه متخوف من الزواج، فيحاول والدها إقناعه بالاستمرار معها، مقابل أن يستأجروا له شقة على نفقتهم الخاصة، ويدور حوار عاطفي كوميدي بين علاء وجيجي وسط ذهول من جلجل، ثم يضعه والده أمام الأمر الواقع وجعله يسافر إلى الزقازيق مع روقه بنت خالته التي تحبه.

وشهدت الحلقة الرابعة أول ظهور للنجم عمرو عبدالجليل، الذي يقدم شخصية "بدوي"، والذي يخرج من النيابة بعد إجراء تحقيقات معه في بعض القضايا، دون توضيح علاقته بالمسلسل.

ويفوز جلجل في مسابقة بالتليفزيون، بعد أن يشارك فيها بالإجابة على سؤال، ويكشف عن اسم القاتلة خلال المسابقة، حيث حصل على 100 ألف جنيه.

مسلسل شغل في العالي

استعانت فيفي عبده بفيديو لها من مسرحية "حزمني يا"، ضمن أحداث مسلسل شغل في العالي الحلقة 4 والتي شهدت العديد من المفاجآت.

وخططت فيفي عبده وشيرين رضا لعملية الإيقاع بعالم كيميائي يهوى فيفي عبده، وهو ما يدفعه لمشاهدة فيديو رقصها في مسرحية حزمني يا، ونظرا للشبه الكبير بين البرنسيسة التي تقوم بدورها فيفي عبده، والفنانة ذاتها؛ قررت أن تقابله ليقع في حبها.

مسلسل وجوه

شهد مسلسل “وجوه” الحلقة 4 تطورا جديدا في الأحداث؛ حيث تقرر سلمى “حنان مطاوع” الذهاب إلى حماتها “هالة فاخر” للحديث معها عن ابنتها، بعد أن اكتشفت أنها ما زالت على قيد الحياة.

ولكن هالة فاخر تقرر طرد سلمى من منزلها؛ بعد أن تعلمها بأن ابنتها لم يُستخرج لها شهادة وفاة، وتم دفنها بشكل غير رسمي.

ويتطرق مسلسل وجوه الحلقة 4 إلى بعض التفاصيل الخاصة بزوج سلمى “سليم”، أو “عابد عناني” والذي تكتشف مدى تغيره، وكذبه عليها، حيث فوجئت بأنه ذهب إلى البنك ليسحب مبلغا ماديا كبيرا ولم يعلمها بذلك.

مسلسل فاتن أمل حربي

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من الاحداث والمشاهد المشوقة والمفاجآت.

الأحداث كشفت عن امتلاك نيللي كريم، لشقة، اشترتها دون علم طليقها، شريف سلامة، وما زالت تسدد أقساطها.

كما أصيبت ابنة نيللي كريم، في أثناء تدريب الكاراتيه، وفي ذلك الوقت ظهر شريف سلامة، وحاول أن يتحدث مع نيللي كريم، ولكنها رفضت الحديث معه، فحاول أن يضربها.

مسلسل بيت الشدة

شهد مسلسل بيت الشدة الحلقة 4 تطورا جديدا في الأحداث؛ حيث تحدثت “فلك” مع جن جدها الأصلان، والذي ظهر في جسد ابنها، الذي يقوم بدوره "محمد مهران" أو “سيف” وتطلب منه مساعدتها في تنفيذ مخططها.

ويتطرق مسلسل بيت الشدة الحلقة 4 الى الدكتورة “مها أحمد” التي تحاول مساعدة أهل حارتها بمعالجتهم وتوفير الدواء اللازم لهم؛ حتى تصطدم بابنة "فلك" والتي تطلب كمية من الدواء لإسعاف شقيقها المريض.

مسلسل سوتس بالعربي

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل سوتس بالعرب، خلافا بين آدم منصور “أحمد داوود”، وزين ثابت “آسر ياسين”؛ بسبب تأخر الأول في تسليم مهام عمل كلفه بها مديره رغما عنه، بعدما اصطحبه قدري “محمد شاهين” للقاء الكابتن أحمد حسام ميدو.

تأخر آدم منصور في تسجيل براءة اختراع عميل؛ ما أضر بموكل زين ثابت، ثم كلف غيره بالمهمة، وكذب على مديره؛ خوفا منه، بعدما هدده قدري بفصله من العمل؛ بعد ظهور نتيجة تحليل المخدرات الخاصة به وكانت إيجابية.

وتمكن آدم من إقناع أحمد حسام ميدو الذي ظهر كضيف للحلقة، للانضمام إلى مكتب المسيري، ويكون قدري موكله، رغم رفضه في البداية، وعندما علمت كاميليا بذلك؛ طلبت لقاء آدم، وأثنت على تمكنه من استقطاب عميل كبير إلى شركتها.

واعتذر آدم من زين ثابت، وطلب منه منحه فرصة ثانية، وعلم منه أن تحليل المخدرات كان سلبيا، وأن قدري خدعه لاستخدامه في أمر ميدو، فتمكن من الصمود أمامه وأكد له أنه غير قادر على إيذائه مجددا بعدما منحه مديره الثقة بجعله إلى جانبه دائما.

المداح 2 أسطورة الوادي

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل المداح 2 ، بمحاولة المداح أن يخرج الجن من الفتاة، ولكن يتفاجأ أن الجن الذي يسكنها، هي سهر الصايغ، والتي كانت أقوى منه، ولم يستطع إخراجها.

بعدها يقوم الفنان أحمد عبد العزيز بالتحدث مع صابر، ووضعه في مكان بعيد عن الناس؛ لكي يتقرب إلى الله.

وبينما كان المداح يتقرب إلى الله؛ اتضح له طرف الخيط في حل اللغز، حيث رأي الفتاة وهي تشاور على سلسلة تلبسها.

وبالفعل ذهب المداح إلى أحد الأماكن في القرية، ووجد السلسلة التي بها العمل، تحت شجرة.

مسلسل توبة

بدأ مسلسل توبه الحلقة 4، بحالة من الحزن والخوف التي سيطرت على توبة وزوجته الفنانة أسماء أبو اليزيد؛ بعد أن اكتشف شقيقه الفنان دياب، الذي يجسد شخصية إبراهيم خلال أحداث العمل، مكانه.

ويظهر إبراهيم وهو يهدد والدة توبه “عمرو سعد”، بقتل ابنها، وبالفعل يذهب للانتقام منه، في حين يطلب عمرو سعد من زوجته ترك المنزل لأيام، وفي ذلك الوقت، تذهب والدة توبه إلى طرزان “لطفي لبيب”، لتخبره أن إبراهيم وجد مكان توبه، فتبدو علامات السعادة على وجهه؛ لتتعجب والدة توبه، وتسأله عن السبب؛ ليقول إنه بعدة توبة؛ ستعود معه الأموال.

وينتقل المشهد إلى الفنانة صبا مبارك، التي تجسد شخصية إحسان الواقعة في حب توبة قبل هروبه، وهي تتحدث مع شقيقها حول سرقة شخص ما للبضائع منها، ومن المقرر أنه شقيقها الذي تظهر عليه علامات التوتر بعد معرفته بذلك الأمر، ويحاول تغيير الحديث، ومن ثم تكتشف أنه مدمن مخدرات، لكنه ينكر ذلك، ويخبرها أن توبه على قيد الحياة.

في ذلك الوقت يظهر توبه وزوجته وهما يتحدثان عن تركهما للمنزل لأيام، فترفض زوجته لحين معرفة السبب؛ ليتشاجر معها للمرة الأولى من زواجهما، دون الكشف عن السبب، ولكن في النهاية يتصالحان، وتبدأ رحلة توبة في الهروب من شقيقه للمرة الثانية.

وبعد هروب توبة؛ يصل شقيقه إبراهيم إلى منزله، لكن لم يجده هذه المرة، فيذهب إلى حماه ويهدده هو الآخر.

وفي أثناء خروج دياب من الحارة التي يسكن بها توبه؛ يتعرض لضرب مبرح من قبل رجال الحارة، ويبدو أنهم من رجال طرزان، أما عن توبه فيحاول عدد من الأشخاص اختطاف نجله، لكنه ينجوا قبل أن تكشف الحلقة الرابعة من مسلسل توبه أن عملية خطف ابن توبة، كانت كمينا من قبل رجال “النويري”- الذي يجسد شخصيته ماجد المصري، ويبدو عليه أن واقع في عشق زوجة توبة-؛ لسرقة حقيبة المال التي يسير بها توبه.

في الوقت ذاته تتعرض صبا مبارك “إحسان” للعديد من المضايقات من طرازان، وأحد شباب الحارة التي يعشقها، وينتهي مسلسل توبه الحلقة الرابعة بأسماء أبو اليزيد التي تواصل سؤالها له عن الذي يخفيه عنها.

مسلسل المشوار



شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل المشوار أحداثا عديدة؛ فبعد هروب محمد رمضان "ماهر" من قبضة تجار الآثار ومن قبلها من رجال الأمن ويستحوذ على شنطة الدولارات، ثم يختبئ هو وزوجته داحل أحد جرارات القطارات المهجورة.

- يطارد "سعيد" أحدى رجال "وجيه بيه" تاجر الآثار، ويواصل الاتصال به؛ رغم عدم رد "ماهر" محمد رمضان عليه.

- محمد رمضان ودينا الشربيني يختبئان داخل جرار قطار مهجور؛ ليواجه الأب أزمة لمطالب ابنه الصغير الذي يبحث له عن مياه للشرب.

يتم القبض على محمد رمضان ويخضع للتحقيق عن تواجده في هذا المكان؛ إلا أنه خرج بعدها بساعات.

- بعد تأخر "ماهر"؛ شعرت ورد بالخطر، لتأخذ صغيرها وحقيبتها، وتُكمل مشوار هروبها دون زوجها.

يعود "ماهر" إلى مكان القطار ولم يجد زوجته وابنه؛ فيشعر بارتباك وحزن شديد.

- تشحن ورد هاتفها، وبمجرد فتحها للتليفون، تتلقى اتصالا من "سعيد"- يتبع تجار الآثار- ويظهر عليها الارتباك.



مسلسل العائدون

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الرابعة من المسلسل.

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل العائدون، بتخطيط تنظيم داعش الإرهابي لاستهداف دار القضاء العالي في مصر، من خلال عملية إرهابية أطلقوا عليها اسم يد النظام الباطشة.

ويسعى عمر (الفنان أمير كرارة) مع رجال المخابرات المصرية، للقبض على عناصر داعش القادمين إلى مصر، بعد أن تم رصد أحد رجالهم ويدعى عزام (محمد عز) بكاميرا مراقبة بوسط القاهرة، فيتم تكثيف عمليات البحث حوله.

مسلسل ملف سري

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، حيث تسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وابعاده عن قضية غسيل الأموال.

وتشهد أحداث الحلقة الرابعة لمسلسل ملف سري، قتل شريف (الفنان محمود حجازة)، وخطيبة المستشار يحيى، نور (الفنانة رحمة حسن).

وتنهار مريم (الفنانة عائشة بنأاحمد) بعد تلقيها خبر مقتل عريسها شريف، قبيل موعد زفافهما، وتمر بحالة نفسية سيئة بسبب الخبر الصادم لها.

مسلسل انحراف

شهدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل انحراف، لـ روجينا، تصاعدا في الأحداث، بعدما فاجأت الجمهور بأدائها خلال تقديمها شخصية قوية، اعتمدت فيها على تغيير جلدها كليا، بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز .

وبدأت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل انحراف، بذهاب الدكتورة حور (روجينا) إلى سميحة أيوب، داخل السجن لمحاولة معرفة قصة قتلها لابن شقيقها، وإشعال النار به، ولكن تجدها ترفض الكلام وكذلك الأكل والشرب.

فيما تواصل الشرطة التحقيقات حول مقتل الإعلامي آسر المفتي، ولكن لم تستدل على القاتل، حيث لم تظهر كاميرات المراقبة وجه الدكتورة حور بالكامل التي اخفته بشعرها.

وتمكث سميحة أيوب داخل محبسها بزي الإعدام الأحمر، ويظهر عليها علامات التوتر النفسي، بينما نصر الدكتورة حور على معرفة الحقيقة منها لأكثر من مرة.

وتخرج سميحة أيوب، عن صمتها وتعترف بأنها لم تقتل ابن شقيقها، بل كانت تحبه كثيرا كأبنها التي لم تنجبه.

بابلو

وجاءت احداث الحلقة الرابعة مثيرة ، حيث تم الافراج عن سيد بابلو ( حسن الرداد ) من النيابة وبعدها تمكن بابلو ( حسم الرداد ) من استعادة العقد الذي سرقته ندي ( اروي جودة ) ، وقام رجل الاعمال المنافس لوالدها ( صلاح عبد الله ) بتهديدها في حال عدم حصوله علي العقد .

اما توحة ( نجلاء بدر ) فقد فوجئت بزواج شقيقتها ( غفران ) من كيمو ، مما ادي الي نشوب مشاجرة في الشارع بين بابلو والزوج كيمو ( حسني شتا ) ، وخلال المشاجرة أصيبت والدة توحه ( هالة فاخر ) بضربه في الراس من والدة العريس .

مين قال

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “ مين قال ” العديد من الاحداث كان ابرزها تعرض شريف “ أحمد داش ” للسرقة ، حيث تمكن عدد من البلطجية من سرقته خلال تواجده فى أحد الأماكن للحصول على مواد لمشروعه الجديد .

أما جلال “ جمال سليمان ” فقد وجد قسط الجامعة في غرفه ابنه شريف، والذي اقنعه ان هذه الأموال كان قد ادخرها، وأوصى الأول والدته، بإيداع المبلغ باسمه في البنك.