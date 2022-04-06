عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مين قال الحلقة 6.. أحمد داش ينتج قطعة أثاث من الورق

مين قال
مين قال

طرحت الحلقة السادسة   من مسلسل مين قال عبر منصة شاهد vip منذ قليل  ، حيث شهدت العديد من الأحداث.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل مين قال العديد من الأحداث ، ومنها نشوب خلاف بين جلال “ جمال سليمان ” وابن صاحب المصنع ، حيث يصر الاخير على إجراء العديد من التعديلات ، التى يرى جلال أنها ستلحق به الخسارة . 

إما شريف “ أحمد داش ” فقد دخل فى خلاف مع والده بسبب انه قام بالانفعال على والدته “ نادين ” ، وكانت المفاجأة هو نجاح شريف فى تجربة إنتاج بعض قطع الأثاث من الورق ، وقد قام والد صديقته بشراء أول قطع منه .

حلقات سابقة:

مين قال الحلقة 5:

حيث تمكن شريف “ أحمد داش ” فى الحلقة الخامسة من مسلسل مين قال من إستعادة الاشياء التى كانت قد سرقت منه من خلال صديقة التى كان على معرفة ببلطجى ، حيث ساعدهما فى هذا الأمر . 

أما شقيقة شريف “ ديانا هشام ” فقد تعرضت إلى موقف صعب خلال أولي أيام عملها فى المستشفى ، حيث حاول أحدى الاشخاص التعدي على مريض كانت تقوم بالكشف عليه ، مما جعلها تشعر بالرهبة والخوف .

مين قال الحلقة 4:
 

شهدت الحلقة الحلقة الرابعة من مسلسل “ مين قال ” العديد من الاحداث كان ابرزها تعرض شريف “ أحمد داش ” للسرقة ، حيث تمكن عدد من البلطجية من سرقته خلال تواجده فى أحدى الاماكن للحصول على مواد لمشروعه الجديد .

أما جلال “ جمال سليمان ” فقد وجد قسط الجامعة فى غرفه ابنه شريف ، والذي اقنعه ان هذة الاموال كان قد أدخرها ، وقام الاول بتوصية والدته بايداع المبلغ باسمه فى البنك .

مين قال الحلقة 3:

وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل مين قال قد شهدت العديد من الاحداث ومنها اتفاق شريف ( أحمد داش ) مع اصدقاءه علي ايجاد حلول للهروب من الجامعة وتنفيذ مشروعه ، وقد بدا بالفعل الذهاب الي اماكن بيع الورق والاتفاق علي الحصول علي كمية اولي لتنفيذ المشروع ، فيما اكتشف والده ان الاموال التي منحه اياها لتسديد قسط الجامعه مازال جزء منها في غرفته .  

اما شقيقة شريف ( ديانا هشام ) فقد حصلت علي عرض عمل من احدي المستشفيات الجديدة لتعمل دكتورة طواري ب ٢٥٠٠ جنيه وهو ما اثار اعتراضها. قبل ان تقوم العائلة باقناعها.

مين قال الحلقة 1:
وجاءت احداث الحلقة الأولي من مسلسل مين قال ليتم استعراض عائلة جلال هي الشخصية التي يلعبها الفنان جمال سليمان وزوجته وهو الدور الذي تجسده نادين ولديهما ابن ( أحمد داش ) و ابنه (ديانا هشام ) ، وشهدت الحلقة نجاح الابن شريف في الثانوية العامة ، وقد اصر والده علي دخوله كليه الهندسة فيما حاول الابن اقناعه برغبته في دخول كليه التجارة ، خاصة وانه يملك صفحة علي انستجرام لبيع بعض المنتجات. الا ان الأب اغصر وقام بدفع مصاريف له في كليه هندسة  باحدي الجامعات الخاصة .

وخلال الحلقة الاولي تم استعراض حياة مجموعة من اصدقاء شريف ( احمد داش ) والذين نجحوا في تخطي مرحلة الثانوية العامة ، ولكن كانت المفاجأه انهم سخروا منه حين حاول ان يشرح لهم رغبته في انتاج بعض من اثاث المنزل من خلال الورق .

مين قال الحلقة 5 .. أحمد داش يستعيد مسروقاته وشقيقته تتعرض لموقف صعب

مين قال الحلقة 4 .. أحمد داش يتعرض للسرقة


مسلسل مين قال  واحد من أهم المسلسلات الدرامية التى تعرض خلال الساعات القادمة ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2022 ، وتدور أحداث المسلسل فى أطار 15 حلقة فقط .


مسلسل مين قال  تدور أحداث مسلسل مين قال  حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دحوله مرحلة الشباب

قصة مسلسل مين قال :

تدور احداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانونة العامة ، حيث الخلاف بين الابن والاب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعي الاخير الى دراسة التجارة . يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على راسهم  بطولة  جمال سليمان - نادين  - أحمد داش -  ديانا هشام .

مين قال احمد داش ديانا هشام جمال سليمان منصة شاهد vip رمضان 2022 art entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

ضربته على رأسه بـ حتة رخام.. إعترافات قاتل تاجر الخردة في الجيزة

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 6-4-2022

بيان عاجل من بيراميدز بشأن تعيين أمين عمر لمباراة الزمالك

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

ترشيحاتنا

البنك المركزي يسمح بتمويل العيادات الطبية ومراكز العلاج الطبيعي

حرب الإخوان ضد العدالة .. لماذا أصر خيرت الشاطر على إقالة النائب العام؟

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

إجابة أصعب سؤال.. كيف يمكن أن تنتهي الحرب في أوكرانيا؟

هل الصلاة على الصحابة مع النبي بدعة بين المسلمين ؟ .. المفتي يجيب

حظر زرع الأعضاء من مصريين إلى أجانب..والسجن وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

فيديو

جدل بسبب مسلسل فاتن أمل حربي.. وحقيقة حمل شيرين.. فيديو

حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبد الوهاب حامل ولسة مطلقتش.. فيديوجراف

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ