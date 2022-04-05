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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

صدى البلد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، والمقرر أن تقام غدًا الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة للاعبين، لمناقشة عدد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالمباراة، قبل أن يبدأ المران بفقرات بدنية خفيفة تحت إشراف كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال.

وأدى حراس الفريق تدريبات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، فيما خصص موسيماني فقرات فنية خاصة في إطار تجهيز اللاعبين للمباراة بالشكل المطلوب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، بعدما حل ثانيًا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا آخر نسختين، و10 مرات في تاريخه

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب مختار التتش بالجزيرة بطولة الدوري الممتاز بيتسو موسيماني كابيلو رانجواجا

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