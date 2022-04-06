يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 6 ابريل 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6 – 4 – 2022 في البنك الأهلي المصري الآتي:

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 18.23 جنيه، والبيع 18.33 جنيه.

وسجل اليورو شراء 19.8944 جنيه، والبيع 20.141 جنيه.



الجنيه الإسترليني شراء 23.8503 جنيه، والبيع 24.1333 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 14.5922 جنيه، والبيع 14.7775 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 2.6747 جنيه، والبيع 2.7081 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم





الكرون النرويجي شراء 2.084 جنيه، والبيع 2.1168 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 1.932 جنيه، والبيع 1.9606 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 19.6064 جنيه، والبيع 19.842 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 14.7456 جنيه، والبيع 14.9767 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ شراء 13.74 جنيه، والبيع 14.0426 جنيه.

