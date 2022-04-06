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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6 – 4 – 2022

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه  في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 6 ابريل 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6 – 4 – 2022 في البنك الأهلي المصري الآتي:

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي


الدولار الأمريكي شراء 18.23 جنيه، والبيع 18.33 جنيه.

وسجل اليورو شراء 19.8944 جنيه، والبيع 20.141 جنيه.

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أسعار صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 5-4-2022


الجنيه الإسترليني شراء 23.8503 جنيه، والبيع 24.1333 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 14.5922 جنيه، والبيع 14.7775 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 2.6747 جنيه، والبيع 2.7081 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
 


الكرون النرويجي شراء 2.084 جنيه، والبيع 2.1168 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 1.932 جنيه، والبيع 1.9606 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 19.6064 جنيه، والبيع 19.842 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 14.7456 جنيه، والبيع 14.9767 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ شراء 13.74 جنيه، والبيع 14.0426 جنيه.
 

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