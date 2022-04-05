رشاد عبده في حوار لـ صدى البلد: التحول الرقمي يحارب البيروقراطية.. والأفارقة يرتبطون بمصر.. والاحتفالات العالمية تجذب السياحة والاستثمار

رشاد عبده: الإتيان بمسئول في منصب هو غير أهل له نوع من الفساد

رشاد عبده: مصر تشارك في تنمية دول أفريقيا.. وأبناء القارة يرتبطون بها

رشاد عبده: الاحتفالات العالمية تجذب السياحة والاستثمار



حل الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، ضيفاً على موقع “صدى البلد”، في ندوة؛ لمحاورته حول أهم القضايا الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم في الفترة الحالية.

وحول علاقة التحول الرقمي بمحاربة الفساد؛ قال الدكتور رشاد عبده، إن احتمالية الفساد والبيروقراطية تقل كلما ابتعد المواطن خلال تعاملاته عن الموظف، وهذا الأمر ينطبق على العالم كله وليس فقط في مصر.

وأضاف "رشاد عبده" أن الرئيس السيسي في بداية توليه منصب رئيس الجمهورية، أدرك أن الدولة تواجه مشكلات اقتصادية، وأراد أن يزيد الاهتمام به و بالمشروعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الإتيان بمسؤول في منصب هو غير أهل له يعتبر نوع من الفساد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى كلمة أحد أهم المستثمرين المصريين في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، حيث قال أن أكثر ما يعوق استثماراته داخل مصر البيروقراطية والروتين، فمن الممكن أن يعطل موظف بحوزته ختم شعار الجمهورية أعمال بمليارات الجنيهات، على الرغم من الحصول على توقيعات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، بسبب التعقيدات التي يفرضها الموظف، لذلك ترتبط البيروقراطية بالفساد.

ولفت رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الرئيس السيسي أدرك إعاقة الروتين لقيام المشروعات فعندما أعلن تمليك بعض الشباب لعدد من المشروعات أعطاها لهم بالتراخيص الخاص بها "حتى لايتوهوا في تدابير الحكومة" .



التحول الرقمي يكافح البيروقراطية



و قال "عبده" أن التحول الرقمي هو ما يحمي المواطن من البيروقراطية و الفساد، لتقليل التعامل بين المستثمر والموظفين، لذلك اتجهت الدولة في الآونة الأخيرة إلى الشمول المالي والرقمنة.

العلاقات المصرية الأفريقية

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده: إن مصر لها دور بارز في دول أفريقيا منذ عصور، حيث أنها شاركت في نهضة وتنمية معظم الدول بفضل الشركات المصرية التي أقامت مشاريع استثمارية ضخمة، وعملت على توفير العديد من فرص العمل لأبناء القارة، لذلك نجدهم يرتبطون بمصر كثيرا.



و أضاف "عبده" خلال الندوة، أن من مظاهر تأثر الأفارقة بالدولة المصرية، مقاطعتهم لإسرائيل وقت عدوانها على مصر حتى بعد اتفاقية السلام.



وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الكثير من طلاب الدول الأفريقية تعلموا في المدارس والجامعات المصرية، وعندما ذهبوا إلى أوطانهم ظلوا متعلقين بها.

الاحتفالات العالمية تجذب الاستثمار

وقال الدكتور رشاد عبده: أن الاحتفالات ذات الطابع العالمي التي نظمتها مصر الفترة الماضية كاحتفالات نقل المومياوات، وافتتاح طريق الكباش، تجعل أنظار العالم كلها موجهه إليها، والجميع يتمنى زيارتها، مما يزيد من تدفق السياحة، وجذب الاستثمار.

وأضاف "عبده" خلال الندوة، أن الدول تتصارع لاستضافة الاحداث الكروية ككأس العالم، لعمل دعاية للبلد تفوق اي نوع دعائي آخر ينفق ملايين الدولارات.