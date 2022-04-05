عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رشاد عبده في حوار لـ صدى البلد: التحول الرقمي يحارب البيروقراطية.. والأفارقة يرتبطون بمصر.. والاحتفالات العالمية تجذب السياحة والاستثمار

رشاد عبده في ندوة
رشاد عبده في ندوة صدى البلد

رشاد عبده: الإتيان بمسئول في منصب هو غير أهل له نوع من الفساد

رشاد عبده: مصر تشارك في تنمية دول أفريقيا.. وأبناء القارة يرتبطون بها

رشاد عبده: الاحتفالات العالمية تجذب السياحة والاستثمار


حل الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، ضيفاً على موقع “صدى البلد”، في ندوة؛ لمحاورته حول أهم القضايا الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم في الفترة الحالية.

وحول علاقة التحول الرقمي بمحاربة الفساد؛ قال الدكتور رشاد عبده، إن احتمالية الفساد والبيروقراطية تقل كلما ابتعد المواطن خلال تعاملاته عن الموظف، وهذا الأمر ينطبق على العالم كله وليس فقط في مصر.

وأضاف "رشاد عبده" أن الرئيس السيسي في بداية توليه منصب رئيس الجمهورية، أدرك أن الدولة تواجه مشكلات اقتصادية، وأراد أن يزيد الاهتمام به و  بالمشروعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الإتيان بمسؤول في منصب هو غير أهل له يعتبر نوع من الفساد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى كلمة أحد أهم المستثمرين المصريين في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، حيث قال أن أكثر ما يعوق استثماراته داخل مصر البيروقراطية والروتين، فمن الممكن أن يعطل موظف بحوزته ختم شعار الجمهورية أعمال بمليارات الجنيهات، على الرغم من الحصول على توقيعات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، بسبب التعقيدات التي يفرضها الموظف، لذلك ترتبط البيروقراطية بالفساد.

ولفت رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الرئيس السيسي أدرك إعاقة الروتين لقيام المشروعات فعندما أعلن تمليك بعض الشباب لعدد من المشروعات أعطاها لهم بالتراخيص الخاص بها "حتى لايتوهوا في تدابير الحكومة" . 
 

أسعار صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 5-4-2022

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-4-2022

التحول الرقمي يكافح البيروقراطية
 

و قال "عبده" أن التحول الرقمي هو ما يحمي المواطن من البيروقراطية و الفساد، لتقليل التعامل بين المستثمر والموظفين، لذلك اتجهت الدولة في الآونة الأخيرة إلى الشمول المالي والرقمنة.

العلاقات المصرية الأفريقية

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده: إن مصر لها دور بارز في دول أفريقيا منذ عصور، حيث أنها شاركت في نهضة وتنمية معظم الدول بفضل الشركات المصرية التي أقامت مشاريع استثمارية ضخمة، وعملت على توفير العديد من فرص العمل لأبناء القارة، لذلك نجدهم يرتبطون بمصر كثيرا.


و أضاف "عبده" خلال الندوة، أن من مظاهر تأثر الأفارقة بالدولة المصرية، مقاطعتهم لإسرائيل وقت عدوانها على مصر حتى بعد اتفاقية السلام.


وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الكثير من طلاب الدول الأفريقية تعلموا في المدارس والجامعات المصرية، وعندما ذهبوا إلى أوطانهم ظلوا متعلقين بها.

 

الاحتفالات العالمية تجذب الاستثمار

وقال الدكتور رشاد عبده: أن الاحتفالات ذات الطابع العالمي التي نظمتها مصر الفترة الماضية كاحتفالات نقل المومياوات، وافتتاح طريق الكباش، تجعل أنظار العالم كلها موجهه إليها، والجميع يتمنى زيارتها، مما يزيد من تدفق السياحة، وجذب الاستثمار. 

وأضاف "عبده" خلال الندوة، أن الدول تتصارع لاستضافة الاحداث الكروية ككأس العالم، لعمل دعاية للبلد تفوق اي نوع دعائي آخر ينفق ملايين الدولارات.

 

رشاد عبده الخبير الاقتصادي الرئيس السيسي التحول الرقمي القضايا الاقتصادية المشروعات الاقتصادية المستثمرين الاحتفالات المستثمرين المصريين المؤتمر الاقتصادي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

مفاجأة صادمة.. القوميون الأوكرانيون يقصفون الممر الإنساني في ماريوبول

روسيا لـ رئيس أوكرانيا: اتخذ القرارات الصحيحة قبل فوات الأوان

ترشيحاتنا

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

حيل لا تعرفها فى آيفون.. تجعل الكاميرا خارقة

التأثير السياسي الأخطر.. ما تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على المنطقة العربية؟

القائمة الكاملة لمبيعات السيارات الملاكي بمصر

لأصحاب وحدات التمويل العقاري..احذر التصرف فيها بأي معاملات قبل هذه المدة

دعاء صلاة الوتر .. 22 كلمة يعفو الله بها عنك وتنال رضاه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

بكاء وانهيار على الهواء.. ميار الببلاوي تفقد أعصابها بسبب مشهد فني

ماذا قال حلمي بكر عن محمد رمضان وهيفاء وهبي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ