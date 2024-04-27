عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز سقارة.. غدا

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الاسبوع التدريبى المقبل وهو الأسبوع الـ33 من الخطة التدريبية للمحليات التى ينفذها مركز تدريب سقارة، يشهد تنظيم ٣ دورات تدريبية وهي: دورة  "التخطيط العمرانى والهوية المصرية وروح المعاصره"، دورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل"، دورة "استلام الاعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بدعم وتمكين الشباب وبناء وتأهيل صف قيادي ثان في المحليات، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة وإستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين دون عراقيل.

وأوضح اللواء هشام آمنة ان مركز تدريب سقارة يركز في خطته الحالية على مواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي ، ورفع كفاءة العاملين بالمحليات ومهاراتهم وقدرتهم على ميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة تسهيلاً على المواطنين واختصاراً للوقت والمجهود والتكلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية التى ستنطلق في اسبوعها الـ33 والتي يستفيد منها ١٠١ متدربًا من جميع المحافظات، وهي تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها.

الخطة التدريبية للمحليات ٢ التنمية المحلية مركز سقارة هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

رياح وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب صنع الفارق وكان مؤثرا مع الأهلي أمام مازيمبي

%15 أسئلة مقالية.. إمتحانات الثانوية العامة 2024 ورقية بنظام البابل شييت

ترشيحاتنا

بعد الفوز على مازيمبي.. اعرف موعد مباراة الأهلي المقبلة

مشادة على الهواء.. رشا مجدي لـ عضو شعبة المواد الغذائية: «متقهرنيش»| شاهد

تأجيل ثلاث مباريات للنادي الأهلي بعد الفوز على مازيمبي

فرج عامر: مهاجم الأهلي يشبه هالاند مهاجم مانشستر سيتي

قرار عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السورية

أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لجفاف العين من غيرهم.. فهل أنت منهم؟

عمرها 86 عامًا.. شاهد أغرب سيارة بوجاتي معروضة في مزاد

زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بفستان أسود| شاهد

بمجوهرات لافتة| أمينة خليل تخطف الأنظار في السعودية

فيديو

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ