التنمية المحلية: تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز سقارة.. غدا

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الاسبوع التدريبى المقبل وهو الأسبوع الـ33 من الخطة التدريبية للمحليات التى ينفذها مركز تدريب سقارة، يشهد تنظيم ٣ دورات تدريبية وهي: دورة "التخطيط العمرانى والهوية المصرية وروح المعاصره"، دورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل"، دورة "استلام الاعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بدعم وتمكين الشباب وبناء وتأهيل صف قيادي ثان في المحليات، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة وإستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين دون عراقيل.

وأوضح اللواء هشام آمنة ان مركز تدريب سقارة يركز في خطته الحالية على مواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي ، ورفع كفاءة العاملين بالمحليات ومهاراتهم وقدرتهم على ميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة تسهيلاً على المواطنين واختصاراً للوقت والمجهود والتكلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية التى ستنطلق في اسبوعها الـ33 والتي يستفيد منها ١٠١ متدربًا من جميع المحافظات، وهي تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها.