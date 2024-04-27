أمن القاهرة يضبط 7 تجار مخدرات بينهم سيدة.. بالصور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات، حيث تم ضبط 7 تجار مخدرات بينهم سيدة، وتولت النيابة التحقيق.

فقد تم ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الهيروين.

وضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته “740 قرصا مخدرا - 4 زجاجات تحوى سائلا مخدرا - سلاح أبيض”.

وتم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الاستروكس.

وكذا ضبط ربة منزل بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتها 1,235 كيلو جرام من مخدر الهيروين.

وضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته 700 قرص من عقار الترامادول المخدر.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته “2 كيلو جرام لمخدر الاستروكس– كمية من مخدر الحشيش”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.