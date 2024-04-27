الصحة: فرق الحوكمة نفذت 58 مرورا على مستشفيات الوزارة بـ11 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن جهود الفرق المركزية التابعة لإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة ، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن الفرق المركزية التابعة لإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية ، قامت بتنفيذ 52 مرور على مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة ، بمحافظات (القاهرة /الجيزة /القليوبية /الغربية / البحيرة /المنوفية /قنا /الشرقية) خلال الربع الأول من السنة، لمتابعة انتظام تقديم خدمات الرعاية الأولية لكافة المواطنين ، وانتظام عمل منظومة صرف الألبان بتلك المراكز.

وأشار إلى أن المرور كان له أثر بالغ في تعزيز جودة وفعالية خدمات الرعاية الأولية، وتحسين كفاءة التشغيل والإدارة في المراكز المستهدفة، مما يعزز مفهوم الحوكمة والرقابة الداخلية في تحسين أداء وجودة الخدمات الصحية.

وأضاف " عبد الغفار " أن الفرق المركزية واللامركزية التابعة لإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، نفذت 294 مرور خلال شهر يناير لمتابعة تفعيل الملف العائلي بكافة وحدات الرعاية الأولية داخل مبادرة تطوير مراكز الرعاية الأولية بجميع المحافظات، وهو ما يساعد في تعزيز حوكمة إجراءات تلقي المواطنين لخدمات الرعاية الأولية ، بالمنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن طريق تحسين كفاءة التشغيل، مما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الفرق المركزية التابعة لإدارة الحوكمة، نفذت 58 مرور على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بمحافظات (القاهرة /الجيزة /القليوبية /الغربية /السويس/ البحيرة /المنوفية /قنا /الشرقية/ بنى سويف/ شمال سيناء) خلال الربع الأول من العام الجاري ، بهدف تحسين جودة الخدمات العلاجية في المستشفيات المستهدفة، وتعزيز دور الرقابة الداخلية في توفير كافة الخدمات والخدمات الحرجة مثل الرعاية والحضانات، مما يعكس دور الحوكمة والمراجعة الداخلية في تحسين أداء وكفاءة المؤسسات الصحية.

وفي إطار توفير تقارير دقيقة وموثوقة لوزير الصحة والسكان، حول الحالة الصحية في المحافظات، والرؤية حول تحسين الإجراءات والخطط الصحية على أساس المراجعة والمتابعة الميدانية، وتعزيز مفهوم الحوكمة والمراجعة الداخلية في دعم اتخاذ قرارات فعّالة ، قامت الفرق المركزية التابعة لإدارة الحوكمة ، بإعداد التقارير القبلية للزيارات الميدانية للوزير من واقع تقارير المرور السابقة لمحافظات (كفر الشيخ – البحيرة)، ومتابعة تنفيذ تكليفات الوزير عقب الزيارات التفقدية لمحافظات (القاهرة -المنوفية -الجيزة -القليوبية-بنى سويف – البحيرة).

الصحة : تعزيز جودة البيئة الرقابية

كما عملت الفرق المركزية التابعة لإدارة الحوكمة ، على تعزيز جودة البيئة الرقابية ، بداخل كافة دواوين مديريات الشئون الصحية بكافة المحافظات ، مما يدعم أدوات الرقابة الداخلية وتحسين فعاليتها ، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم لفرق الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظات وتلقي التقارير من تلك الفرق ودراستها وتحليلها.

وفي مجال نشر ثقافة الحوكمة ، تم تشكيل غرفة مركزية لمتابعة وتنظيم تنفيذ فرق الحوكمة لإجمالي 108 جلسة خلال فعاليات أسبوع الحوكمة بوزارة الصحة والسكان، الذي تم تنظيمه تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، داخل ديوان وزارة الصحة ودواوين المديريات والجهات والهيئات التابعة للوزارة، حيث تم تدريب 3614 من العاملين على المفاهيم الأساسية للحوكمة ومبادئها والمفاهيم ذات الصلة.

وتابع " عبد الغفار " أن الفرق قامت بتنفيذ عدد330 مرور خلال شهر يناير لمتابعة انتظام العمل بالمبادرة الرئاسية لفحص الراغبين في الزواج ومراجعة توافر مستلزمات الفحص ، بكافة مراكز الرعاية الأولية ضمن المبادرة الرئاسية بكافة المحافظات ، وذلك بهدف ضمان حوكمة إجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية وتوافر جميع المستلزمات اللازمة للتشغيل مما يسهم في تحسين فعالية المبادرة وزيادة نسبة الكشف عن الحالات المرضية المحتملة، وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، بانتظام تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.

وفي إطار تكثيف جهود المرور والمتابعة لضمان جاهزية المنشآت الصحية والتأكد من توافر الخدمات الطبية الضرورية والتجهيزات اللازمة عن طريق تحسين كفاءة وإدارة المخازن وسلاسل الإمداد والتوريد في الوزارة، قامت لجان المرور بتنفيذ 1619 مرور ضمن الخطة التنشيطية لأعمال المراجعة الداخلية على كافة المنشأت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان خلال الفترة من 11/2/2023 وحتى 10/3/2024 من بينها تنفيذ 1029مرور على مخازن المديريات والإدارات.