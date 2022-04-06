لازم تروح المستشفى بسرعة.. علامات الجفاف المسبب للوفاة

تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة حالات الجفاف سواء بين الأطفال أو الكبار وفى كثير من الأحيان يمكن علاجها بمحلول الجفاف أو بعض الأشياء البسيطة الأخرى .

ولكن يمكن أن يتسبب الجفاف في الإصابة بحصوات الكلى والفشل الكلوي وضربة الشمس وجميع الأمراض التي تهدد الحياة كما أنه فى بعض الحالات تكن معدلات الجفاف كبيرة جدا وتؤدي لمشكلات صحية خطيرة إذا لم يتم التوجه للطبيب بشكل فوري وإلا فقد يتوفى الشخص.. فكيف نعرف حالات الجفاف الخطيرة ؟

نعرض لكم علامات الجفاف شديد الخطورة التى تطلب الذهاب للطبيب بشكل فوري وذلك وفقا لما جاء فى موقع “كليفند كلينك ” .

درجة حرارة 103 درجة فهرنهايت أو أعلى.

ارتعاش العضلات.

جلد أحمر وحار وجاف.

الغثيان.

سرعة النبض

قلة التعرق

ارتباك وتغير في الحالة العقلية وتداخل في الكلام.

الدوخة.

الإغماء وفقدان الوعي.

الهلوسة.

