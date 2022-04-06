عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لازم تروح المستشفى بسرعة.. علامات الجفاف المسبب للوفاة

الجفاف
الجفاف

تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة حالات الجفاف سواء بين الأطفال أو الكبار وفى كثير من الأحيان يمكن علاجها بمحلول الجفاف أو بعض الأشياء البسيطة الأخرى .

ولكن يمكن أن يتسبب الجفاف في الإصابة بحصوات الكلى والفشل الكلوي وضربة الشمس وجميع الأمراض التي تهدد الحياة كما أنه فى بعض الحالات تكن معدلات الجفاف كبيرة جدا وتؤدي لمشكلات صحية خطيرة إذا لم يتم التوجه للطبيب بشكل فوري وإلا فقد يتوفى الشخص.. فكيف نعرف حالات الجفاف الخطيرة ؟

نعرض لكم علامات الجفاف شديد الخطورة التى تطلب الذهاب للطبيب بشكل فوري وذلك وفقا لما جاء فى موقع “كليفند كلينك ” .

أبرزها الجفاف وسحب الكافيين.. أسباب صداع الصيام

عطش وصداع.. تعرف على أعراض الجفاف الشديد ومضاعفاته

درجة حرارة 103 درجة فهرنهايت أو أعلى.
ارتعاش العضلات.
جلد أحمر وحار وجاف.
الغثيان.
سرعة النبض
قلة التعرق
ارتباك وتغير في الحالة العقلية وتداخل في الكلام.
الدوخة.
الإغماء وفقدان الوعي.
الهلوسة.
 

الجفاف علامات الجفاف علامات الجفاف الخطير درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة الفشل الكلوي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

طارق شوقي يكلف تعليم القاهرة بتعديل مواعيد الامتحانات ويرفض مخالفة تعليماته

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

أول رد من روسيا على طرد 19 دبلوماسيا من بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي

موضوعات متعلقة

مهمة فى السحور.. أطعمة تزيد التركيز فى الصيام

بتقلل العطش والتعب.. طريقة عمل سلطة الزبادي للسحور

تكثيف وتطويل.. طريقة عمل وصفة طبيعية لزيادة الرموش

عزومات رمضان.. طريقة عمل المكرونة بالفراخ والبشاميل

لو معزوم.. إليك أهم قواعد إتيكيت تناول الطعام

احترس منها بالسحور .. مشروبات تزيد العطش فى رمضان

طريقة عمل ملوخية بالفراخ بمذاق شهي

بشرى لمرضى السرطان .. ابتكار أول علاج للداء الخبيث

ترشيحاتنا

بيان عاجل من بيراميدز بشأن تعيين أمين عمر لمباراة الزمالك

بحجم روما.. انهيار جرف جليدي بالقطب الجنوبي ومخاوف من ذوبانه | شاهد

ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله الرسول عن قيام الليل

طارق الشناوي:“الإختيار3” مسلسل استثنائي بكل المقاييس..فيديو

الخطيب يهنئ سيدات طائرة الأهلي بالفوز بكأس مصر

تفاصيل لأول مرة.. البنتاجون يكشف عن وثائق سرية حول "الأجسام الطائرة المجهولة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبد الوهاب حامل ولسة مطلقتش.. فيديوجراف

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ