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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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8 نصائح لحماية البشرة ضد الجفاف .. تعرف عليها |فيديو

٨ نصائح لحماية البشرة
٨ نصائح لحماية البشرة ضد الجفاف .. تعرف عليها

عادة ما يأتي فصل الشتاء بالهواء الجاف وذلك بسبب  التغييرالشّديد في درجات الحرارة والتي تتسبب  في تغييرات لجلد الوش والجسم كجفاف البشرة، وتقشّرها، وتشقّقها، وتزيد  المشاكل لأصحاب البشرة الجافة خاصة الذين يعانون من مرض الإكزيما والصدفية، وهي حالات من التهاب البشرة المزمنة التي تحتاج لعناية وترطيب مستمر ولذلك قدمت الدكتورة بسنت مرسي سيد، أخصائية الجلدية والتجميل، مجموعة من النصائح للسيدات  للعناية بالبشرة في فصل الشتاء والتي سوف نستعرضها في التقرير التالي 

نصحت الدكتورة بسنت مرسي السيدات أولا  بشرب ما لا يقل عن 8 اكواب من المياه  يوميا وذلك  للحفاظ على ترطيب البشرة.

و الترطيب الخارجي للبشرة بالمرطبات المناسبة طول اليوم، لمواجهة الهواء الجاف والتّغيّر في درجات الحرارة داخل وخارج المنزل

كما نبهت على استخدام المرطب المناسب لكل نوع بشرة واختلاف مرطب الوجه عن مرطبات اليدين والقدمين وذلك لاحتوائه على مواد أقوى للترطيب  كاليوريا.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو :

 

 

بسنت مرسي البشرة الجافة جفاف البشرة

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