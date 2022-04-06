بالأبيض والأسود.. رحاب الجمل تشارك متابعيها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام|شاهد

شاركت الفنانة رحاب الجمل، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت رحاب في الصورة، بإطلالة أنيقة بتقنية الأبيض والأسود، وتركت شعرها القصير منسدلا بطريقة ناعمة وعفوية، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وتخوض الفنانة رحاب الجمل، موسم رمضان 2022 بمسلسل توبة؛ مع النجم عمرو سعد

بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة.



يشارك في بطولة مسلسل توبة الحلقة 1 بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.



تدور أحداث مُثيرة وشيقة تشهدها الدراما الاجتماعية في مسلسل توبة الحلقة 1 في إطار تشويقي بمنطقة شعبية مصرية عتيقة بمحافظة بورسعيد الساحلية الساحرة، حيث يعيش بطل مسلسل توبة الحلقة 1 الفنان عمرو سعد هاربًا من ماضية المجهول أحمد السيد عبد التواب وشهرته "توبة"، وسط أهل الحارة منذ 7 أعوام، بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود يطارده لينغص عليه.



