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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنام بدري والشاي ممنوع.. سهير رمزي تكشف لأول مرة سر احتفاظها بجمالها|فيديو

سهير رمزي
سهير رمزي

كشفت الفنانة سهير رمزي، تفاصيل احتفاظها بـ جمالها، وأنها كانت أجمل الفنانات، وقالت إنها لم تكن الوحيدة الجميلة فى جيلها، مؤكدة: " الفنانة ميرفت أمين كانت جميلة جدًا " قمر" و مديحة كامل، وبوسي، نجلاء فتحي"، وأكدت أنها من معجبين منى ذكي، و ياسمين صبري، ومنة شلبي، وزينة.

وأضافت سهير رمزي، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة " إم بي سي مصر " تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن جمالها رضا من ربنا، وملتزمة بالنوم مبكرًا، و أنها لا تشرب شاي أو قهوة.

ولفتت إلى أنها لا تحب المشكلات نهائيًا، ومهتمة بـ نفسها فقط، ولا تتعصب على أى شيء.

وأشارت إلى أن تقوم بوضع بوتكس وفيلر على خفيف.

سهير رمزي مرفت أمين مديحة كامل نجلاء فتحي ياسمين صبري

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