مواعيد المباريات اليوم الأربعاء 6 - 4 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 6 - 4 - 2022 العديد من المباريات منها لقاءات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
تشيلسي X ريال مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
فياريال X بايرن ميونخ – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بيرنلي X إيفرتون – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أوجسبورج X ماينز 05 – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الأهلي X الاتحاد السكندري – الساعة 9:30 مساء على قناة اون تايم سبورت 1
بيراميدز X الزمالك – الساعة 9:30 مساء على قناة اون تايم سبورت 2