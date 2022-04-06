مواعيد المباريات اليوم الأربعاء 6 - 4 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 6 - 4 - 2022 العديد من المباريات منها لقاءات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



تشيلسي X ريال مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

فياريال X بايرن ميونخ – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



بيرنلي X إيفرتون – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الألماني



أوجسبورج X ماينز 05 – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



الأهلي X الاتحاد السكندري – الساعة 9:30 مساء على قناة اون تايم سبورت 1

بيراميدز X الزمالك – الساعة 9:30 مساء على قناة اون تايم سبورت 2