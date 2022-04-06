لذيذة ومختلفة.. طريقة تحضير لفائف الجلاش بخلطة البيتزا

تفضل العديد من السيدات تحضير الأطباق المختلفة والمميزة لأسرتها بشكل يومي، وخاصة في رمضان، وتعد لفائف الجلاش بخلطة البيتزا من الأكلات الشهيه التي يمكن تقديمها على السفرة .

وإليك طريقة تحضير لفائف الجلاش بخلطة البيتزا بالخطوات.

مقادير لفائف الجلاش بخلطة البيتزا

جلاش

طماطم

زعتر

لحم مفروم

بصل

فلفل الوان

زيت زيتون

جبنة رومي مبشورة

زيتون اسود

زبدة

بيضة

لبن

ملح وفلفل

طريقة تحضير لفائف الجلاش بخلطة البيتزا

1- أفرمي البصل والثوم وضعيها في طاسة ساخنة على النار مع قليل من الزبدة وتترك حتى يتغير لونها ثم يضاف اللحم المفروم حتى يتغير لونه

2- ضيفي الطماطم والفلفل الألوان والزيتون الأسود والزعتر

3- أفردي رقائق الجلاش وتحشى باللحم المفروم والجبنة وتغلق باستخدام الزبدة

4- رصي رقائق الجلاش في صينية ويدهن وجهها بالبيض المخفوق مع اللبن ، وتدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم تقدم

