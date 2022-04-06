ضبط كوكايين بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني دخل علب موز ببريطانيا |شاهد

تمكّنت الشرطة البريطانية من ضبط كوكايين بقيمة تزيد على 300 مليون جنيه إسترليني، بعد مصادرته من داخل 20 علبة موز.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، في عملية مشتركة بين قوة الحدود والوكالة الوطنية للجريمة، اكتشف الضباط 3.7 طن من هيدروكلوريد الكوكايين.

المخدرات المضبوطة

وأوضحت الصحيفة، أنه تم العثور على المخدرات في خمسة من 20 منصة نقالة وصلت إلى ساوثهامبتون دوكس ، في هانتس ، من كولومبيا الشهر الماضي.

يُعتقد أن هذه الكمية هي أكبر عملية ضبط للكوكايين في المملكة المتحدة منذ عام 2015.

المخدرات المضبوطة

ووجدت السلطات أن كل من المنصات الخمس تحتوي على عبوات ملفوفة من مسحوق أبيض قالت السلطات إنها هيدروكلوريد الكوكايين - المادة المستخدمة في صنع الكوكايين.

وتصل قيمة المخدرات، المضبوطة، بحوالي 302 مليون جنيه إسترليني بأسعار الشوارع الحالية.

