وزير النقل يستقبل سفير كازاخستان لبحث التعاون في السكك الحديدية والنقل البحري

‏استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خيرات لما شريف، سفير جمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

حضر اللقاء سانرهار اوليكهانوف، مستشار السفارة، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والسفير أحمد رزق، مستشار وزارة النقل للتعاون الدولي.‏

وتبادل الجانبان التهنئة بقدوم شهر رمضان الكريم، وأكد سفير جمهورية كازاخستان أن القيادة السياسية وجهت بزيادة التعاون مع مصر في جميع المجالات ومنها النقل، وأن هناك اهتماما كبيرا من الجانب الكازاخستاني في التعاون المشترك في مجال النقل البحري لزيادة حجم المبادلات التجارية ‏عن طريق نقل البضائع من كازاخستان للسكك الحديدية إلى الصين، ‏حيث يوجد ميناء بحري لها ‏يتبع كازاخستان ثم إلى مصر والعكس من الصادرات الواردة من مصر، خاصة أنها بوابة لجميع الدول الأفريقية، ‏بالإضافة إلى الاهتمام بالتعاون في مجال السكك الحديدية، ‏وهو ما رحب به وزير النقل الذي أكد التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك ‏في مجال النقل البحري لزيادة حجم المبادلات التجارية أو في الفرص الاستثمارية المتاحة في الموانئ البحرية مثل إدارة وتشغيل المحطات المتعددة الأغراض والأرصفة.

وأكد أنه مع التطور الكبير الذي يشهده مجال السكك الحديدية في مصر، فإن مجال التعاون ‏في إقامة مصنع لتصنيع الجرارات وعربات السكك الحديدية من الممكن أن يشكل نموذجا رائدا للتعاون المشترك، خاصة أن القيادة السياسية وجهت بالعمل على توطين هذه الصناعة في مصر.

واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الوزارتين لبحث أوجه التعاون المشترك التي يمكن البدء فيها، ووضع مسودة نهائية لمذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجالات النقل المختلفة.