عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يستقبل سفير كازاخستان لبحث التعاون في السكك الحديدية والنقل البحري

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

‏استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خيرات لما شريف، سفير جمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة. 

حضر اللقاء سانرهار اوليكهانوف، مستشار السفارة، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والسفير أحمد رزق، مستشار وزارة النقل للتعاون الدولي.‏

وتبادل الجانبان التهنئة بقدوم شهر رمضان الكريم، وأكد سفير جمهورية كازاخستان أن القيادة السياسية وجهت بزيادة التعاون مع مصر في جميع المجالات ومنها النقل، وأن هناك اهتماما كبيرا من الجانب الكازاخستاني في التعاون المشترك في مجال النقل البحري لزيادة حجم المبادلات التجارية ‏عن طريق نقل البضائع من كازاخستان للسكك الحديدية إلى الصين، ‏حيث يوجد ميناء بحري لها ‏يتبع كازاخستان ثم إلى مصر والعكس من الصادرات الواردة من مصر، خاصة أنها بوابة لجميع الدول الأفريقية، ‏بالإضافة إلى الاهتمام بالتعاون في مجال السكك الحديدية، ‏وهو ما رحب به وزير النقل الذي أكد التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك ‏في مجال النقل البحري لزيادة حجم المبادلات التجارية أو في الفرص الاستثمارية المتاحة في الموانئ البحرية مثل إدارة وتشغيل المحطات المتعددة الأغراض والأرصفة. 

وأكد أنه مع التطور الكبير الذي يشهده مجال السكك الحديدية في مصر، فإن مجال التعاون ‏في إقامة مصنع لتصنيع الجرارات وعربات السكك الحديدية من الممكن أن يشكل نموذجا رائدا للتعاون المشترك، خاصة أن القيادة السياسية وجهت بالعمل على توطين هذه الصناعة في مصر.

واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الوزارتين لبحث أوجه التعاون المشترك التي يمكن البدء فيها، ووضع مسودة نهائية لمذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجالات النقل المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 9 درجات

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

لماذا اضطرت «تعليم القاهرة» مخالفة مواعيد الامتحانات وكيف ردَّ الوزير؟ |القصة كاملة

ضربته على رأسه بـ حتة رخام.. إعترافات قاتل تاجر الخردة في الجيزة

ترشيحاتنا

يستعد لإنذار النادي.. تفاصيل أزمة زيزو مع الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة

البلطي بـ 40 جنيه.. ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

هدم وإخلاء 264عقارا بعشوائيات مصر القديمة ونقل 696 أسرة إلى كومباوند الخيالة

الرئيسي عبد الفتاح السيسي يوفد مندوبا للتعزية

هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال سجان بتهمة تهريب هواتف لسجناء المال

أذان المغرب خامس أيام رمضان.. ودعاء الرسول عند الإفطار كلمات لا ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

فيديو

ماذا قالت شيرين رضا عن الزواج وعلاقتها بـ أحمد الفيشاوي.. فيديو جراف

حرمها المتشددون وأباحتها دار الإفتاء.. 8 أمور يباح للصائم فعلها “فيديوجراف”

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

جدل بسبب مسلسل فاتن أمل حربي.. وحقيقة حمل شيرين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ