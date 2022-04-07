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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماتوا قدام عيني..نجلة ضحية مذبحة الإسماعيلية في رمضان: ابويا هددنا بالقتل وما بيحبش خلفة البنات

جثة
جثة

هزت جريمة قيام زوج بقتل حماه وزوجته طعنا بالسكين في صباح اليوم الأول لشهر رمضان الكريم بمحافظة الإسماعيلية، الشارع المصري لصعوبة تفاصيلها من ناحية ومن ناحية أخري لاختيار الزوج اليوم الأول للشهر الكريم لارتكاب جريمته على الرغم من وقوع الخلافات بينهم قبل ثلاث سنوات.
من جانبها كشفت ملك الابنة الكبرى للزوجة الضحية والمتهم، تفاصيل جديدة في القضية، مؤكدة أن والدها " المتهم"، كان على خلاف  دائم مع والدتها " الضحية" بسبب عدم رغبته في تحمل المسئولية والإنفاق عليهم بعدما أنجبت له طفلتين وهو لا يحب " خلفة البنات" علي حد قولها.

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اضافت ملك :" والدي تركنا بعد علمه بحمل امي الثالث منه، خوفا من إنجاب فتاة ثالثة، وتركنا نواجه الحياة بدون مصدر دخل، إلي أن وقف أهل والدتي معنا وسمحوا لها بفتح محل لصناعة الستائر والتنجيد، وعندما أنجبت ولد، أصر علي الرجوع إليها رغم عدم موافقتها حيث أنها لم تنسي له سوء معاملته وقيامه بتركها لوحدها فترة الخلافات بينهم".
استكملت:" ابويا رفض الطلاق وأصر علي العودة إلي امي ، وحاول ابتزازها بتسديد المبلغ الذي سبق وأن صرفه علي تشطيب الشقة التي نسكن فيها منذ زواجهم في المنزل العائلي لجدي، وعندما رفضت، اتصلت به في محاولة لإقناعه بعدم مطالبته بالمبلغ مرة أخري لأن أولاده يسكنون في المنزل وقولت له يرضيك يا بابا نترمي في الشارع، رد عليا وقالي هقتلكم كلكم لو مش رجعتولي فلوسي".
وعن تفاصيل الجريمة التي وقعت أمام عينيها، تقول:" اختي الصغيرة كان عندها امتحان الصف الرابع الابتدائي، وامي كانت في أوضتها، وفوجئنا بوالدي يقتحم الشقة قائلا لامي :" مفاجأة، ثم سدد ضدها عدة طعنات نافذة، وهددني بالقتل، وتمكنت من الهرب وبحثت عن جدي استنجد به لاجده في محله ملقي بجوار مصليته ومصحفه المغرقين بالدماء".
تقول ملك:" اخر رسائل امي لي، قبل نقلها الي المستشفي ولفظ أنفاسها الأخيرة، خلي بالك من اخواتك".

مقتل الجد وآلام في واقعة هزت الشارع الإسماعيلي.
وكشف أبناء الزوجة الضحية تفاصيل الجريمة الشنعاء، والتي وقعت في تمام العاشرة من نهار اليوم الأول للشهر الكريم، حيث وصل الزوج "المتهم" إلى منزل العائلة، والتقى بالضحية الأولى "حماه"، داخل محله للتنجيد وصناعة الستائر، وحدثت مشادة عنيفة بينهما، نتيجة عدم موافقة الزوجة والعائلة على عودة زوجته إليه بعد فراق استمر لثلاث سنوات، قام على أثرها المتهم بطعن الضحية بعدة طعنات نافذة أودت بحياته في الحال
بعدها، صعد المتهم إلى الطابق الرابع العلوي وتسلل إلى غرفة نوم زوجته وقام بطعنها بنفس السلاح المستخدم في الواقعة الأولى، بعد أن هدد أولاده بالقتل في حال منعه من دخوله على زوجته والتي كانت نائمة في هذا الوقت.

وكشفت الجدة أن سبب الخلاف هو رفض الزوجة العودة إلى زوجها والتي عانت من عصبيته وسوء معاملته لسنوات عديدة وقيامها بالإنفاق على أبنائها بعد فتح محل لصناعة الستائر، وتحريك دعوى خلع منه.
 
 
 

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