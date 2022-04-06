حسام موافي: الكرم يؤثر على الصحة النفسية.. والصدقة تداوي الأمراض |فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن المسمى الأفضل لموائد الرحمن هو «موائد عباد الرحمن»، قائلا «حاشا لله أن يكون له مائدة».

وأوضح موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد: «الكرم صفة رائعة يتسم بها الإنسان في ماله وخلقه، وله تأثير إيجابي على الصحة النفسية، لافتا إلى ان الصدقات تداوي الأمراض كون الرسول قال داووا مرضاكم بالصدقات».

وتابع، الدكتور حسام موافي، قائلا: «أعرف كثير من الناس يخرجون صدقات كثيرة عند الأزمات الصحية، وبتتحل والله».

وأضاف «البعض قد يقول إني بقول أي كلام، لكن الحمد لله أن هؤلاء الأشخاص ليس لهم صوت مسموع، رغم محاولاتهم الدؤوبة لتغيير الشعب الطيب المتدين».