بنزيما يهز شباك ميندي مرتين..ريال مدريد يتقدم على تشيلسي في دوري الأبطال

تقدم فريق ريال مدريد الإسباني على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

البرازيلي فينسيسوس جونيور كاد أن يفتتح التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة العاشرة من هجمة مرتدة بدأها زميلاه فيدي فالفيردي وكريم بنزيما، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 14، تحصل البرازيلي إدير ميليتاو على بطاقة صفراء، بعد تدخله على كاي هافرتز، ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب.

واستطاع الفرنسي كريم بنزيما افتتاح التسجيل لفريقه ريال مدريد في الدقيقة 21 بضربة رأسية مميزة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فينسيوس جونيور من الجهة اليسرى.

بنزيما عاد ليتألق من جديد بإضافته الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 24، بضربة رأسية أخرى، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها لوكا مودريتش من الجهة اليمنى.

لاعبو تشيلسي كثفوا محاولاتهم لهز شباك ريال مدريد، ونجحوا في ذلك عن طريق الألماني كاي هافرتز في الدقيقة 40 بتسديدة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من جورجينيو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين لهدف.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجير

خط الوسط: ريس جيمس - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - سيزار أزبيلكويتا

خط الهجوم: ماسون ماونت - كريستيان بوليسيتش - كاي هافرتز

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينسيسوس جونيور - كريم بنزيما