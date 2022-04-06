عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر أكبر محطتين في العالم.. السعودية تُبرد أجواء المسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أعلنت السلطات في المملكة العربية  السعودية عن  توفير أكبر محطة تبريد في العالم لتنقية الهواء في المسجد الحرام، حيث تساهم في تلطيف الأجواء وتبريدها خلال موسم رمضان المبارك.

وبحسب قناة العربية؛ تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمحافظة على أن يكون الهواء في المسجد الحرام نقياً، وذلك لراحة قاصدي بيت الله، بحيث يقضون مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما تقوم الرئاسة بتنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام تسع مرات يومياً، وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى أرجاء البيت العتيق، من خلال أجهزة تكييف خاصة تمد منظومة المسجد الحرام بالهواء البارد مع تنقية الهواء من الجراثيم بنسبة 100%.

وتكون عملية تنقية الهواء بنسبة 100%، من خلال ثلاث مراحل، وهي: سحب الهواء الطبيعي من سطح المسجد الحرام بواسطة مراوح السحب، حيث يكون توجيه الهواء للفلاتر لينقيها ، والتي يكون تنظيفها يوميا، ثم يصل إلى وحدات التبريد وهي عبارة عن مرحلة تبريد أولية بعملية التبادل الحراري فيها التي تستخدم الماء للتبريد من خلال مضخات للماء تصل إلى المسجد الحرام من منطقتي الشامية وأجياد، وتكون تنقية الهواء قبل دخوله لعملية التبريد من خلال ثلاثة فلاتر أخرى.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني، أنه توجد محطتان للتبريد من أكبر محطات التبريد في العالم، الأولى: محطة أجياد، إذ تنتج 35300 طن تبريد يستخدم منها نحو 24500 طن تبريد، والثانية: المحطة المركزية الجديدة تنتج 120 ألف طن تبريد، تغذي حاليا التوسعة السعودية الثالثة، إضافة إلى نصف المسعى، على أن تغذي مستقبلاً جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، كما توفر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي محطات تبريد احتياطية بجانب المحطات الرئيسية للمحافظة على درجات الحرارة المعينة في حال تعطل إحدى المحطات وضمان نقاء الهواء الموزع داخل البيت العتيق.

وأضاف اللقماني أن "الإدارة تقوم بالعناية بالتكييف من خلال تنظيف الفلاتر، حيث يتم متابعة حالها بشكل مستمر، مع مراعاة عمليات تفريغ الهواء وإخراجه من داخل المسجد الحرام، لتبدأ بعدها مرحلة التبريد الثانية، حيث يتم أخذ الهواء الذي برد في المرحلة الأولى إلى مجموعة من الفلاتر مكونة من ثلاث مراحل لضمان هواء نقي 100% ثم تبريده، ويتم توزيع الهواء المبرد عن طريق شبكة من مجاري الهواء إلى أرجاء جنبات الحرم، وأن التصاميم الهندسية في البناء ساعدت على ذلك، ويتم التبريد عن طريق مبادلات حرارية ضخمة (وحدات مناولة الهواء) وعددها 344 وحدة موزعة ضمن غرف خاصة، ونحن بصدد تبريد المطاف حاليا وتزويده من محطة أجياد بـ 5500 طن تبريد، وأن فلاتر تنقية الهواء داخل غرف التكييف تنظف بشكل يومي طوال أيام السنة، وتستبدل عند الحاجة، وتخضع لعمليات صيانة وتنظيف دقيقة من خلال كوادر هندسية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً، يشرفون على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة باستخدام أحدث التقنيات العالية، أما في موسمي رمضان والحج فيزداد عدد العاملين بنسبة 25% لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، لضمان تقديم أفضل الخدمات".

تزويد المسجد الحرام بـ 20 ألف نسخة من المصحف الشريف خدمة لضيوف الرحمن

لا متسولين وتصريح للدخول.. السعودية تعلن خطة العمرة والصلاة في المسجد الحرام

المملكة العربية السعودية المسجد الحرام شؤون المسجد الحرام الحالات الطارئة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي موسم رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

التعليم: تعديل جدول الامتحانات التدريبية لطلاب الاول والثاني الثانوي مراعاة لأعياد الأقباط

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

وزارة التعليم تطالب المديريات بحصر أعداد الطلاب المتجاوزين لـ نسب الغياب

العثور على جثة شاب بمياه نهر النيل بإدفو شمال أسوان

مباراة مصر والسنغال : أشرف صبحي: إرسال لجنة تفتيش للجبلاية لمراجعة عدة ملفات|خاص

موضوعات متعلقة

صلاة التراويح من المسجد الحرام في خامس أيام رمضان .. فيديو

السعودية.. إتاحة استخراج وتجديد تصاريح سفر إفطار صائم داخل المسجد الحرام

ترشيحاتنا

الحبس عامًا للمتسبب في عقد زواج الأطفال بـ مشروع قانون الأحوال الشخصية

أعتذر لو غلطانة .. سمية الخشاب توجه رسالة لـ جمهورها | شاهد

بالحشيش والخشخاش.. القصة الكاملة لضبط شيكولاتة مخدرة بالمولات والمحلات

بايرن ميونخ يتأخر أمام فياريال بهدف في دوري أبطال أوروبا

رغم إصابة الركبة .. طاهر بين بدلاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري

انفوجراف لوزارة التضامن: 9 مراكز دعم وتوجيه للمرأة في 8 محافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

فيديو

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

راتب يومي .. فان دام يطلب أجرا خياليا في رامز موفي ستار

لماذا بكى أمام العرافة؟ .. حسام البدري يفتح ملفات شائكة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ