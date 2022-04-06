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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزويد المسجد الحرام بـ 20 ألف نسخة من المصحف الشريف خدمة لضيوف الرحمن

الكعبة
الكعبة

زودت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي - ممثلة في الإدارة العامة للمصاحف الأرفف والدواليب - بطبعات جديدة للمصحف الشريف ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام، والتي بلغ عددها 20 ألف نسخة تزامناً مع التدفق المستمر للمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام في شهر رمضان.


وقال مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي الذبياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” - إن الإدارة قامت أيضاً بتزويد الأرفف المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية، والإندونيسية).


وأوضح أن عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها، وكذلك التفاسير الميسرة مستمرة تيسيراً لقاصدي بيت الله الحرام واستثماراً لأوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.

الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام المسجد الحرام المسجد النبوي الإدارة العامة للمصاحف مصحف بيت الله الحرام

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