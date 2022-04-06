عميد أداب القاهرة عن عقد امتحانات الجامعات إلكترونيا: استعداد الشبكات أهم عامل

علق الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن هل يمكن خلال الفترة القادمة عقد امتحانات الجامعات إلكترونيا على التابلت مثل امتحانات الثانوي.

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، استعدادات الشبكات الخاصة بخدمات الانترنت اهم عامل في هذا الموضوع ، فكرة استثمار ما تم توزيعه من اجهزة على الطلاب في المدارس اثناء تعليمهم في الجامعات امر مهم جدا ومنطقي .

على الجانب الأخر ، كان قد بدأت جامعة القاهرة بتوزيع التابلت على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ، خلال فاعاليات افتتاح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعية للطلبة، وذلك في إطار رؤية الجامعة بتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوى القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي، ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى والطلاب.

وتابع الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة حرصت على مسايرة منظومة التعليم الإلكتروني، وتم توزيع تابلت على الطلاب، وتعليمهم لغة الاشارة، واستخدام طريقة برايل وتوفير المحاضرات المسموعة المكفوفين، مخاطبًا الطلاب ذوي الإعاقة بأنهم ليسوا وحدهم من لديهم إعاقة لأن كل منا لديه إعاقة سواء كانت إعاقة بدنية أو نفسية أو إعاقة في التفكير، مؤكدًا أننا جميعا نواجه تحديات مهنية.