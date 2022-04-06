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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السبت.. تمريض القاهرة تبدأ امتحانات "الميدتيرم"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى الجامعى 2021-2022 . 

 

وقالت الدكتورة عبير سعد  إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى تبدأ من يوم السبت الموافق 9 من ابريل حتى يوم الخميس الموافق 14 من ابريل القادم ، مؤكدة على أن الامتحانات ستعقد أونلاين على المنصة الإلكترونية بلاكبورد .

 

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، ثاني فعاليات مبادرة "اعرف تراثك وأضف بصمتك" وذلك من خلال تنظيم "مهرجان الحكي والحرف التراثية" بالتعاون مع قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ممثلاً في متحف الفن الإسلامي، تأكيدًا وتعزيزًا للهوية الوطنية وتعريفًا بالتراث الثقافي  لطلاب الجامعة.

 

حضر افتتاح المهرجان، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، وأحمد صيام وكيل المتحف للشئون الفنية والإدارية، والدكتورة هالة عفيفي وكيلة كلية الآثار منسق عام مبادرة اعرف تراثك وأضف بصمتك.

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، على أهمية التعاون مع وزارة السياحة والآثار بقطاعاتها المتعددة، لافتًا إلى أن برامج التوعية بأشكالها وأنماطها المتعددة من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني من أهم طرق حفاظ الأفراد على تراثهم وذلك من خلال المعارض والمواد الفيلمية والمحاضرات العامة والندوات وورش العمل وكذلك الزيارات الميدانية.

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ومن جهتها، قالت الدكتورة هالة عفيفي منسق عام المبادرة ووكيل كلية الآثار، إن المبادرة وضعت خططها في تنفيذ العديد من الأنشطة التي تسهم في إحياء الموروث الثقافي والاجتماعي وترسيخ الهوية الوطنية وذلك من خلال تنظيم الفعاليات والمهرجانات المختلفة للتأكيد على عراقة الماضي بإيقاع الحاضر.

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