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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد زراعة القاهرة يعلن عن تحرير مجلة جديدة بالكلية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن أتحاد كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن فتح باب المشاركة فى تحرير مجلة كلية الزراعة ، ومن لدية الموهبة الكتابة فى أو مجال سواء السياسة او الرياضة او الفن وغيرها ، فيتوجه الطالب إلى ادارة رعاية شباب الكلية للمشاركة.

على الجانب الاخر ، قام  اتحاد كلية الزراعة جامعة القاهرة ، بالزيارة الميدانية الثانية لإحدى الشركات المنتجة لمواد التغذية .

وقال اتحاد طلاب كلية الزراعة ، أن الكلية تقوم بعدد من الزيرات الميدانية للطلاب لتطبيق ما يتم دراسته و دراسة خطوات إنتاج المواد الغذائية بالشركات .

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جامعة القاهرة تنظم مهرجان الحكي والحرف التراثية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار

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كما أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، ثاني فعاليات مبادرة "اعرف تراثك وأضف بصمتك" وذلك من خلال تنظيم "مهرجان الحكي والحرف التراثية" بالتعاون مع قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ممثلاً في متحف الفن الإسلامي، تأكيدًا وتعزيزًا للهوية الوطنية وتعريفًا بالتراث الثقافي  لطلاب الجامعة.

‎حضر افتتاح المهرجان، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، وأحمد صيام وكيل المتحف للشئون الفنية والإدارية، والدكتورة هالة عفيفي وكيلة كلية الآثار منسق عام مبادرة اعرف تراثك وأضف بصمتك.

‎وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مهرجان الحكي والحرف التراثية ضم عرضًا للعديد من اللوحات الفنية لبعض القصص والحكايات التراثية، كما ضم المهرجان عرض العديد من الحرف التراثية مثل: الخشب الخرط، والخط العربي، والخيامية، والمنمنمات، تمهيدًا لعقد ورش عمل تعليمية تدعيمًا وتأكيدًا على استدامة تراثنا الأصيل وكأحد النماذج التي يمكن أن تطبق في مجال ريادة الأعمال.

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