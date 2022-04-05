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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"إعلام القاهرة" تنظم المؤتمر العلمي الدولي .. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الاعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمى الدولى بعنوان "تحديات الاعلام العربى فى ضوء خطط التنمية المستدامة نحو رؤي مستقبلية للإصلاح والتطوير".

‏‎وتقدم البحوث في المحور الخامس حول الاعلام وقضايا الإرهاب من حيث التحديات واستراتيجيات المواجهة والارهاب الالكتروني والاعلام الرقمي ودور الاعلام الديني والاعلام الأمني في مواجهة الإرهاب والحملات الإعلامية لتعزيز ثقافة المواطنة والسلام.

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أما المحور السادس فيدور حول الاعلام في عصر التحول الرقمي ودعم خطط التنمية المستدامة، ومن بين ما يناقشه هذا المحور التربية الإعلامية والرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاعلام والتسويق الرقمي لدعم خطط التنمية المستدامة

ويطرح المحور الأخير قضايا الاعلام البيئي والتنمية المستدامة ومن بين ذلك دور الاعلام في تنمية الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة مع التركيز علي قضايا التغير المناخي والاحتباس الحراري والتصحر والتجارب العربية والدولية في هذا المجال.

على الجانب الاخر ، كرمت جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وهيئة قضايا الدولة بقيادة السيد المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة و مجموعة من الرموز النسائية فى المجالات المختلفة و نخبة من الوزيرات و السفراء من السيدات و ذلك فى اختفتلية تكريم المراة المصرية التى نظمتها جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة فى اطار الاحتفال باعياد المرأة .

وفي نفس السياق، وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن المجلس القومي للمرأة قام بجهود بارزة وجهود منتجة في السنوات الأخيرة من أجل القضاء على التمييز، ومن أجل تمكين المرأة، ومن أجل فتح المسارات والمجالات المختلفة أمامها، وهي جهود مثمرة وإنجازات ونتائج متحققة على أرض الواقع.

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