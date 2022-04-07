جامعة القاهرة تنظم دورة رمضانية في كرة القدم ... تفاصيل

أعلنت لجنة الشباب والرياضة بنادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ، عن الدورة الرمضانية لكرة القدم لاعضاء هيئة التدريس بداية من يوم 10 رمضان.

كما أعلنت اللجنه عن الشروط التى يجب توافرها للاشتراك فى الدورة الرمضانية وهى :

١- سيتم منح جوائز قيمة للفرق الفائزة ( اول ثلاث مراكز ) .

٢- لا يقل سن اللاعبين عن 16 عاما

٣- الموعد النهائى لتسجيل الفرق 5 رمضان

٤- تسجيل اسماء الفرق واسماء لاعبيها

5- يتكون الفريق من 8 لاعبين 5 اساسين و3 احتياطى .

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية العلوم على شهادة الأيزو (ISO 21001:2018) في إدارة المؤسسات التعليمية من المجلس الوطنى للاعتماد إيجاك EGAC وذلك تطبيقًا لمعايير الجودة العالمية وفقًا للمواصفات الدولية.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية في جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لدعمها من أجل الحصول على شهادات الأيزو بما يتناسب مع التحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.



من جانبه، قال الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، إن الكلية تحرص باستمرار على الارتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية، تنفيذا لاستراتيجية الجامعة،مشيرًا إلى أن كلية العلوم استقبلت الشركه المانحة لعمل المراجعات الخارجية، وأوصت بمنح شهادة ISO 21001:2018 لإدارة المؤسسات التعليمية.

