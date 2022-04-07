عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

اليوم.. قبول طلبات 295 من راغبي العمل في البحر الأحمر

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من اليوم، الخميس، وحتى استيفاء العدد المطلوب، في قبول طلبات 295 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 31 مهنة برواتب مجزية في 30 منشأة، بالفنادق والقرى السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة، ومرسى علم، والقصير.

أعلن  ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

من جانبه، أوضح سعيد عبد الراضي، مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 63 مشرف غرف، و56 عامل تجهيز وتحضير، و15 طباخا أول وثانٍ، ورئيس قسم “سخن”، ومساعد رئيس قسم السخن، و23 مضيفا، و32 مساعد مضيف، و4 موظفي استقبال، و15 مراقب أمن، وموظفة علاقات نزلاء، و استيوارد، و نقاش براتب يصل لـ 5 آلاف جنيه.

وقال مدير المديرية إن من المهن المطلوب تمتد إلى مدير مطعم، ومساعد مدير مطعم، و2 رئيس مضيفين، و2 مساعد رئيس مضيفين، ومنقذ، و2 رئيس صف مطعم، و3 موظفة استقبال مطعم، وموظف قسم تدريب وتنمية، وفنى معدات، و2 فني مكافحة آفات، و9 عامل زراعي، و8 عمال مغسلة، وسباك، و3 كهربائي، وصراف مطعم، وعامل كافتيريا، وفني لحام، و6 عمال سكن.

وأضاف عبد الراضي أن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية، الدهار- الغردقة - البحر الأحمر.

 

IMG_0113
IMG_0113
مديرية القوى العاملة البحر الأحمر استيفاء العدد المطلوب 295 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة 31 مهنة برواتب مجزية في 30 منشأة الفنادق والقري القصير مرسى علم الغردقة محمد سعفان وزير القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 7-4-2022

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

ترشيحاتنا

النمسا تتراجع عن موقفها وتطرد 4 دبلوماسيين روس

أحمد موسى يشيد بأداء ياسر جلال: الاختيار 3 «شىء عبقري».. فيديو

ضغوط أمريكية لدفع إسرائيل إلى التصويت ضد روسيا بالجمعية العامة للأمم المتحدة

"التربية والتعليم": نتتخذ إجراءات لدعم جهود الدولة في قضية الأمن المائي| تفاصيل

فلافيو: موسيماني سيحصد مزيدا من البطولات مع الأهلي

بريطانيا تضع قوانين جديدة لتيسير الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ