اليوم.. قبول طلبات 295 من راغبي العمل في البحر الأحمر

القوي العاملة :

تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من اليوم، الخميس، وحتى استيفاء العدد المطلوب، في قبول طلبات 295 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 31 مهنة برواتب مجزية في 30 منشأة، بالفنادق والقرى السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة، ومرسى علم، والقصير.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

من جانبه، أوضح سعيد عبد الراضي، مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 63 مشرف غرف، و56 عامل تجهيز وتحضير، و15 طباخا أول وثانٍ، ورئيس قسم “سخن”، ومساعد رئيس قسم السخن، و23 مضيفا، و32 مساعد مضيف، و4 موظفي استقبال، و15 مراقب أمن، وموظفة علاقات نزلاء، و استيوارد، و نقاش براتب يصل لـ 5 آلاف جنيه.

وقال مدير المديرية إن من المهن المطلوب تمتد إلى مدير مطعم، ومساعد مدير مطعم، و2 رئيس مضيفين، و2 مساعد رئيس مضيفين، ومنقذ، و2 رئيس صف مطعم، و3 موظفة استقبال مطعم، وموظف قسم تدريب وتنمية، وفنى معدات، و2 فني مكافحة آفات، و9 عامل زراعي، و8 عمال مغسلة، وسباك، و3 كهربائي، وصراف مطعم، وعامل كافتيريا، وفني لحام، و6 عمال سكن.

وأضاف عبد الراضي أن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية، الدهار- الغردقة - البحر الأحمر.