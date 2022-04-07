كانت متفوقة والتحقت بكلية الهندسة.. ذكريات الفنانة أروى مع الدراسة| نوستالجيا

لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وفى هذا التقرير نرصد ذكريات الفنانة أروى مع الدراسة.

كشفت الفنانة أروى أنها كانت تعاقب نفسها بنفسها، والسبب خوفها الشديد من الرسوب في الامتحانات، وتقول: “لم أكن أعاقَب من عائلتي أو المدرّسين، لأنني كنت متفوقة في الدراسة، وإذا قصّرت في أي مادة أعاقب نفسي بنفسي".

وتابعت: "ضيّعت وقتي في التمتع بالسفر والتجول في شوارع مصر وأهملت دراستي، فشعرت بأنني على وشك الرسوب، والخوف كان أكبر عقاب لي، ورغم نجاحي في ذاك العام، إلا أن الخوف كان عقاباً غير مباشر جعلني أكثر التزاماً في السنوات التالية، إلى أن التحقت بكلية الهندسة وتخصّصت في المعمار وتفوّقت في دراستي الجامعية”.

ولدت أروى بمدينة جدة في السعودية، وخالتها هي الفنانة صفاء أبو السعود، بدايتها كانت كعارضة أزياء، وحصلت على جائزة أفضل عارضة أزياء في العالم عام 2004، وشاركت كذلك في تقديم الإعلانات التجارية.

خاضت تجربة تقديم البرامج في عام 2012 وذلك من خلال تقديمها برنامج “ذا فويس” الذي تم بثه على قناة “إم بي سي”.

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ في المهرجان القومي للسينما المصرية 2015 عن فيلم “الجزيرة 2”.