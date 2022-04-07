العراق.. تعطيل الدراسة فى محافظة نينوى بسبب الظروف الجوية

قررت محافظة نينوى العراقية، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم بسبب الظروف الجوية.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس المحافظة وفق لـ بغداد اليوم انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة نينوى، نظرا للظروف الجوية".

واضاف ان "تعطيل الدوام يستثنى منه الدوائر الخدمية والصحية".

وكانت قد نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة التجارة قولها إن البلاد تتحرك لتخصيص مليوني طن من القمح كخزين استراتيجي لمدة ستة أشهر.

وبحسب “سي إن بي سي عربية” كان وزير الزراعة العراقي قد قال في 22 مارس إن مخزون العراق من القمح يكفي للاستهلاك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وعلى صعيد متصل، قال وزير التجارة العراقي في بداية شهر مارس الماضي، إن العراق سيدعم وزارة التجارة لتهيئة مخزون استراتيجي من القمح باستيراد 3 ملايين طن، وتخصيص 100 مليون دولار للشراء العاجل.