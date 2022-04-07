تعليم مطروح: فتح باب التقدم للإعارة لمدة ثلاثة أسابيع لكل التخصصات

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم فتح باب التقدم للإعارة لجميع معلمى مطروح لمدة ثلاثة أسابيع لجميع التخصصات للذكور والإناث.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن شروط التقدم للاعارات لهذا العام تم إرسالها لجميع الإدارات التعليمية وموضحا بها كافة الشروط واهمها أن يكون المتقدم مقيد علي درجة مالية بالوزارة وألا يزيد السن عن 56 سنة وشهادة طبية من جهة رسمية تثبت الصلاحية للسفر إلي الخارج مع إحضار صحيفة أحوال إلكترونية وصورة طبق الأصل من المؤهل وصورة جواز السفر حديثة مع مطابقة الوظيفة المدونة ببطاقة التقدم للاعارات مع صورة بطاقة الرقم القومي شريطة أن تكون (سارية).

وأشار شحاته إلى أن آخر موعد لاستلام أوراق التقدم للإعارة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري مضيفاً أنه سيتم استبعاد الأوراق الغير مستوفاة أو الغير واضحة البيانات .