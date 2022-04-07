لسه في مفاجآت.. هاني سلامة يشوق متابعيه لـ ملف سري

نشر الفنان هاني سلامة عدة صور عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق هاني سلامة علي تعليقات الجمهور قائلا: "سعيد جدًا بردود الفعل على الحلقة الخامسة من #ملف_سري، ولسه في مفاجآت جاية كتير".

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، حيث تسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وابعاده عن قضية غسيل الأموال.

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ملف سري، بوقوف المستشار يحيى (هاني سلامة) إلى جوار مريم المالكي (عائشة بن احمد) بعد مقتل زوجها شريف المالكي (الفنان محمود حجازي)، ما جعلها توجه له الشكر على موقفه معها.

وفي الوقت نفسه يسعى المستشار يحيى للانتقام من قاتلي خطيبته نور (رحمة حسن)، وفي الوقت ذاته يمكث حازم (الفنان ادوارد) في المستشفى، بعد تعرضه للضرب، خلال رحلة البحث عن قتلة نور.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري

ويعرض مسلسل "ملف سري" على قناة الحياة الفضائية، في الساعة 9:00 مساءً خلال شهر رمضان المبارك، ويعاد في تمام الساعة 6:45 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا.

كما يعرض مسلسل "ملف سري" عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي.