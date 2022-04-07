الإمارات.. قرار بالعمل عن بعد يوم الجمعة لحكومة الفجيرة

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة تعميماً لكافة الهيئات والدوائر والمؤسسات في إمارة الفجيرة، بشأن آليات تطبيق نظام «العمل عن بعد» يوم الجمعة خلال شهر رمضان المبارك، للموظفين الذين يعملون بنظام الورديات أو المناوبات ويرتبطون بتقديم خدمات للمتعاملين، وبما يتناسب مع كل جهة لضمان استمرار تقديم الخدمات، وذلك بما يتماشى مع القرارات المنظمة للعمل المرن ونظام العمل عن بُعد، في حكومة الفجيرة.

جاء ذلك حرصاً على إيجاد التوازن الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الترابط الاجتماعي والتلاحم الأسري بين الموظفين وذويهم، حيث أتاحت دائرة الموارد البشرية للجهات في إمارة الفجيرة تطبيق أنظمة الدوام المرن والعمل عن بعد، خلال شهر رمضان المبارك حفاظاً على حسن سير العمل.

وحسب القرار تكون ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية بالإمارة في شهر رمضان المبارك، من الـ9 صباحاً إلى الـ2.30 ظهراً، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس.



ويتيح القرار للجهات بإمارة الفجيرة تطبيق أنظمة الدوام المرن والعمل عن بعد لأيام الجمعة في شهر رمضان بما يتماشى مع قرارات الحكومة المنظمة للعمل المرن وعن بعد، وفق ضوابط منح المرونة للعمل عن بعد للموظفين الذين يعملون بنظام الورديات والمناوبات لحسن سير العمل وخدمة المتعاملين خلال الشهر الفضيل.