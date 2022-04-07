عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. قرار بالعمل عن بعد يوم الجمعة لحكومة الفجيرة

الإمارات - علم
الإمارات - علم

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة تعميماً لكافة الهيئات والدوائر والمؤسسات في إمارة الفجيرة، بشأن آليات تطبيق نظام «العمل عن بعد» يوم الجمعة خلال شهر رمضان المبارك، للموظفين الذين يعملون بنظام الورديات أو المناوبات ويرتبطون بتقديم خدمات للمتعاملين، وبما يتناسب مع كل جهة لضمان استمرار تقديم الخدمات، وذلك بما يتماشى مع القرارات المنظمة للعمل المرن ونظام العمل عن بُعد، في حكومة الفجيرة.

 

جاء ذلك حرصاً على إيجاد التوازن الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الترابط الاجتماعي والتلاحم الأسري بين الموظفين وذويهم، حيث أتاحت دائرة الموارد البشرية للجهات في إمارة الفجيرة تطبيق أنظمة الدوام المرن والعمل عن بعد، خلال شهر رمضان المبارك حفاظاً على حسن سير العمل.

 

وحسب القرار تكون ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية بالإمارة في شهر رمضان المبارك، من الـ9 صباحاً إلى الـ2.30 ظهراً، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس.


ويتيح القرار للجهات بإمارة الفجيرة تطبيق أنظمة الدوام المرن والعمل عن بعد لأيام الجمعة في شهر رمضان بما يتماشى مع قرارات الحكومة المنظمة للعمل المرن وعن بعد، وفق ضوابط منح المرونة للعمل عن بعد للموظفين الذين يعملون بنظام الورديات والمناوبات لحسن سير العمل وخدمة المتعاملين خلال الشهر الفضيل.

اقتصاد الإمارات| افتتاح المؤتمر العربي للثروة المعدنية في الفجيرة بمشاركة 50 دولة

اقتصاد الإمارات| غرفة الفجيرة تبحث سبل التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

الامارات الموارد البشرية رمضان غرفة الفجيرة شهر رمضان ساعات العمل إمارة الفجيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

وفاة آلاء حامد مدربة الجودو بنادي الشمس في المركز الأولمبي

هل بلع البلغم أو الريق يفطر في نهار رمضان؟ .. الإفتاء توضح

موضوعات متعلقة

الإمارات: 441 متعافياً من كورونا و244 إصابة جديدة

الإمارات.. إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان|3 شروط لحصول الموظفين على العلاوة التشجيعية.. وحل أزمة المعاش المبكر فى تعديلات قانون التأمينات الجديد

أبرزها نيسان آريا و مرسيدس EQS.. شركات تشارك في معرض نيويورك للسيارات

رجل يسرق 90 جرعة من لقاح كورونا لهذا السبب .. تفاصيل

رئيس الوزراء اليمني : نشكر السعودية ودول الخليج لتعزيز قدرات اقتصادنا الوطني

فيروس خبيث يسرق بيانات 60 مليون مستخدم سرا.. جوجل تحظر تطبيقات من "Google Play”

هجمات عدائية.. ثعلب يثير الذعر بمحيط مبنى الكونجرس الأمريكي| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 993 فرعًا.. الداخلية: توافر السلع بأسعار مخفضة داخل منافذ «كلنا واحد»|صور

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ