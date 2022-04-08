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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة بعد غدا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة بعد غدا الأحد الموافق 10 أبريل ، والذي يوافق يوم 9 من أيام الشهر الفضيل.

وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مارس الماضي.

وقبيل رفع الجلسة توجه بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، قائلا: يهل علينا الأيام القادمة شهر رمضان المُعظم، شهر النفحات والبركات، ولا يسعني ونحن نستقبل أيام الرحمة والمغفرة إلا أن أدعو المولى عز وجل، راجيًا أن يُعيده على مصر قيادة وشعبًا بالتقدم والرخاء.

وتابع: انتهز هذه المناسبة الجليلة لأتقدم باسمي وباسمكم جميعًا لرئيس الجمهورية وللشعب المصري بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكلّ عام وشعوب الأمة الإسلامية بخير وأمن وأمان وسلام، وكل عام وأنتم بخير.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ شهر رمضان الكريم مجلس الشيوخ

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