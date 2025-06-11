أمير قطر يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير فيصل

أرسل أمير قطر تميم بن حمد، رسالة تعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بوفاة الأمير فيصل بن تركي بن سعود الكبير آل سعود.

كما بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر ، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بوفاة الأمير فيصل بن تركي بن سعود الكبير آل سعود.

وفي وقت لاحق؛ أعلن الديوان الملكي السعودي انتقال الأمير فيصل بن تركي بن سعود الكبير آل سعود الي جوار ربه ، حيث سيصلى عليه اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وختم الديوان بيانه بالدعاء قائلا : تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.