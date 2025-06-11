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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طهران تهدد واشنطن بضرب قواعدها فى الشرق الأوسط

وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده
وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده
البهى عمرو

قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، اليوم الأربعاء، إنه إذا فشلت المفاوضات النووية واندلع صراع مع الولايات المتحدة، فإن إيران ستضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة.

يأتي ذلك قبل أيام من الجولة السادسة المقررة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلن وزير الدفاع الإيراني، اليوم، "إجراء تجربة ناجحة لصاروخ برأس حربي يزن طنين".

وأوضح "زاده"، في تصريحات له على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، أن "التهديدات الأخيرة الصادرة عن الأعداء لن تبقى دون رد"، مشيرًا إلى أن "القوات العملياتية الإيرانية مجهزة بشكل كامل"، حسبما أفادت وكالة "تسنيم".

وأضاف: "يُقال أحيانًا إنه إذا لم تثمر المفاوضات فستؤول الأمور إلى المواجهة، وأنا أقول باسم الشعب الإيراني، إذا فُرضت علينا مواجهة فسنضرب أهدافنا بقوة، وسيتكبد العدو خسائر فادحة، وعلى أمريكا أن تدرك أن عليها مغادرة المنطقة".

وأكد وزير الدفاع الإيراني أن "جميع القواعد الأمريكية في متناول إيران، وسيتم استهداف جميع هذه القواعد في البلد المضيف دون تردد".

يأتي ذلك في وقت تُجرى فيه مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، حيث جرت عبر خمس جولات، منذ أبريل ما بين مسقط وروما.

وتصر الولايات المتحدة على وقف التخصيب بالكامل، بينما تؤكد إيران حقها في تطوير برنامجها النووي السلمي.

عزيز نصير زاده المفاوضات النووية الولايات المتحدة إيران القواعد الأمريكية

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