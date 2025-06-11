إيران تهاجم تقرير الطاقة الذرية وتتوعد بإجراءات فورية حال صدور قرار ضدها

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن تصريحات لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، بأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني "منحاز وسياسي"، مشددًا على أن طهران ترفض أي سلوك غير قانوني أو يخالف الاتفاقيات الدولية.

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إيران تلوّح بإجراءات ردعية

وأكد إسلامي أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، وقال إن بلاده ستتخذ مجموعة من الإجراءات الفورية حال صدور أي قرار ضدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

رفض للمساعي الغربية

ووصف المسئول الإيراني مشروع القرار الأمريكي الأوروبي المطروح في الوكالة بأنه "غير منطقي"، معتبرًا أنه يأتي في سياق الضغط السياسي المستمر على إيران، ويتجاهل الوقائع الفنية والتعاون الذي تبديه طهران مع الوكالة.