6 سنوات ينتظر حكم الإعدام بالسعودية..المهندس على أبو القاسم يصل أسوان بعد الإفراج عنه.. وزوجته تشكر الرئيس السيسي| شاهد

بعد 6 سنوات من المعاناة أجواء الفرحة تعود لأسرة أبو القاسم بأسوان

استقبال حار وسط الزغاريد والدموع المليئة بالفرحة للمهندس على أبو القاسم بمطار أسوان الدولى

زوجة المهندس على توجه شكرها للرئيس السيسي ولكل المصريين على مساندتها

محافظ أسوان يقدم التهنئة للمهندس على أبو القاسم وأسرته بهذا الخبر السار

بعد 6 سنوات من المعاناة، عادت أجواء الفرحة والسعادة والبهجة داخل أسرة أبن أسوان المهندس على أبو القاسم عقب إفراج السلطات السعودية والعفو عنه وعودته إلى أرض وطنه وبلدته بعد تبرئته من التهمة التى صدر فيها بحقه حكما بالإعدام، وتم تخفيفه بالسجن، لينتهي به المطاف بالعفو وخروجه من السجن.

وفى هذا الإطار رصدت عدسة " صدى البلد " هذه الأجواء التى ساد فيها إطلاق الزغاريد والسعادة الغامرة والدموع المليئة بالفرحة ، والإستقبال الحار بدءاً من وصول المهندس على أبو القاسم لمطار أسوان الدولي فى مسقط رأسه بأسوان حيث كان فى إستقباله زوجته إبتسام سلامة وأفراد أسرته ومحبيه.

وأقرأ أيضاً:

وقد أعربت إبتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم عن سعادتها، مؤكدة على أن شعورها لا تستطيع وصفه من السعادة الغامرة التي تشعر بها، قائلة: "أنا لحد دلوقتي مش مصدقة حاسة إني في حلم، الحمد لله رب العالمين أنا كنت زعلانة أنه مكنش معانا في أول شهر رمضان ".

ووجهت زوجة المهندس علي أبو القاسم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكل المصريين على الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن جميع المؤسسات من الرئاسة ووزارات الخارجية والهجرة ونقابة المهندسين والنائب العام، كان لهم دور كبير في دعم قضية زوجها من أجل إنقاذه من الإعدام ثم السجن وتقديم الدليل على برأته وهو ما ساعد في العفو عنه.



ومن جانبه، وجه المهندس علي أبو القاسم، الشكر لجميع طاقم السفارة المصرية بالسعودية والقنصلية على وقوفهم إلى جانبه طوال 6 سنوات فترة سجنه.

وكان قد استقبل المهندس علي أبو القاسم فور وصول بوابة الخروج من مطار أسوان الدولى أسرته وأصدقائه وكان في مقدمتهم زوجته وأطفاله، وانهار الجميع بالبكاء فرحًا بعودته وخروجه من السجن، كما سجدت زوجته فور خروجه من المطار شكراً لله .

وغادر المهندس علي أبو القاسم، المملكة العربية السعودية أمس الأربعاء بعدما قررت السلطات السعودية الإفراج عنه وإصدار عفو عنه في القضية التي نسبت إليه، وفور خروجه من السجن استقل طائرة متجهة إلى القاهرة ووصل مساء أمس .

ومن ناحيته قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للمهندس علي أبو القاسم وأسرته بهذا الخبر السار الذي أثلج صدور جميع أهالي أسوان في ظل الأجواء الرمضانية للشهر الفضيل.

وأكد محافظ أسوان أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف بجانب أبنائها في الخارج، ولن ولم تتركهم في أي مواقف صعبة دون دعم ومساندة من الوزارات والهيئات القضائية المعنية ومحافظة أسوان وهو الذي ساهم فى حصول المهندس علي أبو القاسم على العفو وعودته لأهله وأسرته.

كما قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارات الخارجية والهجرة، بالإضافة إلى المستشار النائب العام لما بذلوه من جهود متواصلة بشأن قضية ابن أسوان، فضلاً عن الدور الحيوي لزوجته التي ضربت أروع الأمثلة للمرأة الأسوانية الصبورة والمدافعة عن حقوق زوجها.

وكان قد أعلن رأفت عبدالله، مساعد القنصلية المصرية بتبوك، إنه تم الإفراج عن المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية.

وقال إنه تم الإفراج عن أبو القاسم بعفو ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وكان برفقته السفير المصري هشام فتحي والقنصل عبد الرحمن صفوت، لسرعة إنهاء الإجراءات.

فيما قدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بالشكر للسلطات السعودية وكافة الجهات التي سعت لحل قضية المهندس علي أبو القاسم، ولأسرته وزملائه وزوجته على الدعم حتى أفرج عنه ولوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفارة السعودية بالقاهرة.

وكانت قد بدأت أزمة المهندس علي أبو القاسم في أكتوبر من العام 2016، بتورطه في قضية ترويج مخدرات، بعد تسلمه معدة زراعية احتوت أقراصا مخدرة قادمة من مصر، أحيل على إثرها إلى المحكمة بالسعودية.

وكان أبو القاسم يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية وحكم عليه بالإعدام في القضية رقم "39245951" على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف 676 قرص مخدر في أكتوبر 2016، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت "هراس"، حيث ألقى القبض عليه بالمملكة العربية السعودية أثناء تسلُمه معدة الرصف والتي تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين.

وتم اكتشاف وجود أقراص مخدرة مخبأة بداخل المعدة بطريقة سرية، حيث القي القبض علي أبو القاسم وتقديمه للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام.

وأصدر 3 قضاة قرارا في الحكم الأول بالقصاص من المهندس المصري، ثم صدق عليه 5 قضاة في دائرة الاستئناف.

وبعد صدور أول حكم في العام 2017، ناشدت ابتسام سلامة زوجة أبو القاسم، المقيمة بمدينة أسوان، "في مجموعة من الفيديوهات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي"، الجميع أن يقفوا مع زوجها، الذي يعول معها 3 أولاد صغار، ووجهت مناشدتها للمسؤولين بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم.

ودشن العديد من أصدقاء المهندس أبو القاسم "هاشتاج" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام، موجهين خلاله رسائل استغاثة للمسؤولين وخادم الحرمين الملك سلمان.

إستقبال حار للمهندس على أبو القاسم عقب وصوله لأسوان

إستقبال حار للمهندس على أبو القاسم عقب وصوله لأسوان

إستقبال حار للمهندس على أبو القاسم عقب وصوله لأسوان

زغاريد زوجة المهندس على أبو القاسم