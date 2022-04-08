تعتبر السيارة بوجاتي تشيرون واحدة من ابرز السيارات الرياضية الخارقة على الاطلاق، والتي تتمتع بقدرات عالية الاداء، سواء كانت من ناحية النتائج المبهرة الخاصة بالانطلاق والتسارع، أو من خلال المظهر الخارجي الانيق صاحب الاطلالة الرياضية.

انطلاقة جديدة للنسخة الخارقة بوجاتي تشيرون

وكشفت شركة بوجاتي الفرنسية عن بدء عمليات سليم سيارات شيرون سوبر سبورت إلى العملاء، حيث تقدم السيارة بالعديد من اللمسات الخارجية والداخلية، إلى جانب القدرات الفنية والميكانيكية الخاصة بالمحرك ومتعلقات انظمة الجر.

انطلاقة جديدة للنسخة الخارقة بوجاتي تشيرون

وتضم السيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت محرك مكون من 16 اسطوانة طراز W تيربو، بسعة 8000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 1.577 حصانا، وعزم اقصى للدوران 1.600 نيوتن/متر.

انطلاقة جديدة للنسخة الخارقة بوجاتي تشيرون

وبهذه القدرات الفنية تصل السرعة القصوى للسيارة شيرون سوبر سبورت إلى 440 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 200 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 5.8 ثانية، ويكفي لـ 12.1 ثانية للوصول بالسيارة من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة.

انطلاقة جديدة للنسخة الخارقة بوجاتي تشيرون

وكشفت بوجاتي أن تم حجز جميع النسخ الخاصة بالايقونة شيرون سوبر سبورت، بالاضافة إلى وجود قائمة انتظار طويلة، بينما تأتي السيارة باطلالتها الخارجية المميزة، مع الجنوط الرياضية المتعددة الاضلاع، بالاضافة إلى اللمسات الانسابية الخرجية والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

انطلاقة جديدة للنسخة الخارقة بوجاتي تشيرون

سعر السيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت

وتقدم السيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت بقيمة سعرية قدرها 3 مليون و 500 الف دولار امريكي.