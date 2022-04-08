عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انطلاقة جديدة للنسخة الخارقة بوجاتي تشيرون

انطلاقة جديدة للنسخة
انطلاقة جديدة للنسخة الخارقة بوجاتي تشيرون

تعتبر السيارة بوجاتي تشيرون واحدة من ابرز السيارات الرياضية الخارقة على الاطلاق، والتي تتمتع بقدرات عالية الاداء، سواء كانت من ناحية النتائج المبهرة الخاصة بالانطلاق والتسارع، أو من خلال المظهر الخارجي الانيق صاحب الاطلالة الرياضية.

انطلاقة جديدة للنسخة الخارقة بوجاتي تشيرون 

وكشفت شركة بوجاتي الفرنسية عن بدء عمليات سليم سيارات شيرون سوبر سبورت إلى العملاء، حيث تقدم السيارة بالعديد من اللمسات الخارجية والداخلية، إلى جانب القدرات الفنية والميكانيكية الخاصة بالمحرك ومتعلقات انظمة الجر.

انطلاقة جديدة للنسخة الخارقة بوجاتي تشيرون 

وتضم السيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت محرك مكون من 16 اسطوانة طراز W تيربو، بسعة 8000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 1.577 حصانا، وعزم اقصى للدوران 1.600 نيوتن/متر.

انطلاقة جديدة للنسخة الخارقة بوجاتي تشيرون 

وبهذه القدرات الفنية تصل السرعة القصوى للسيارة شيرون سوبر سبورت إلى 440 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 200 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 5.8 ثانية، ويكفي لـ 12.1 ثانية للوصول بالسيارة من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة.

انطلاقة جديدة للنسخة الخارقة بوجاتي تشيرون 

وكشفت بوجاتي أن تم حجز جميع النسخ الخاصة بالايقونة شيرون سوبر سبورت، بالاضافة إلى وجود قائمة انتظار طويلة، بينما تأتي السيارة باطلالتها الخارجية المميزة، مع الجنوط الرياضية المتعددة الاضلاع، بالاضافة إلى اللمسات الانسابية الخرجية والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

      

انطلاقة جديدة للنسخة الخارقة بوجاتي تشيرون 

سعر السيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت 

 

وتقدم السيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت بقيمة سعرية قدرها 3 مليون و 500 الف دولار امريكي.

بوجاتي تشيرون بوجاتي تشيرون السيارة بوجاتي تشيرون السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية تعلن فقدان سفينة قبالة سواحل تايوان

الأول من نوعه .. الرياض تطلق معرضا لإبراز أحداث الهجرة النبوية

دعاء للأب المتوفي يوم الجمعة .. ردده بين العصر والمغرب

موعد مباراتي الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعود لحضارة المايا..اكتشاف مدينة قديمة تحت بحيرة بغواتيمالا

9 أذكار بعد الصلاة .. رددها بعد الفجر تنال خيرات الدنيا والآخرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ