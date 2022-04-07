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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ورباعي دولي أوروبي تعلن دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي

بلينكين
بلينكين

اجتمع وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن اليوم بنظرائه الفرنسي جان إيف لودريان، والألمانية أنالينا بيربوك، والإيطالي لويجي دي مايو، والبريطانية إليزابيث تروس اليوم في بروكسل.

 وأكد المجتمعون على التزامهم بدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الذي أتى بدون استفزاز أو مبرر. وكرر الوزير بلينكن إدانته شديدة اللهجة للفظائع التي ارتكبتها قوات الرئيس بوتين في بوتشا وعبر أوكرانيا ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنها. 

وناقش الوزراء المجتمعون أفضل السبل لمواصلة العمل لعزل الاتحاد الروسي على الساحة الدولية بسبب انتهاكه الصارخ للقانون والمبادئ الدولية، وزيادة الضغط على الكرملين، والدفع باتجاه الإنهاء السريع لحربه المدمرة ضد أوكرانيا، كما ناقشوا خطط تقديم مساعدات إنسانية وأمنية إضافية لأوكرانيا.

واجتمع الوزير بلينكن قبل ذلك بنظرائه من الدول الأوروبية الرئيسية الثلاث لمناقشة عزمنا المشترك على ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي يوما، واتفق المجتمعون على أن الحل الدبلوماسي الذي ينطوي على العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة هي أفضل نتيجة، ولكنهم أشاروا إلى استعدادنا لسيناريوهات أخرى إذا لزم الأمر.
 

أوكرانيا وزير الخارجية وزير الخارجية الامريكي جان إيف لودريان خطة العمل المشتركة لويجي دي مايو الرئيس بوتين

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