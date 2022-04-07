نائب محافظ الوادي الجديد تتابع معرض الأنشطة التربوية بالداخلة |صور

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العملية التعليمية بمدرسة موط الثانوية الفنية للبنات بالداخلة، يرافقها نبيل حنفي رئيس المركز والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وأحمد حسين مدير الإدارة التعليمية بالداخلة. .

تفقدت أقسام ( الزخرفة - الملابس الجاهزة - التريكو ) مشيدةً بمنتجات الأقسام المختلفة، كما قررت دعم المدرسة بمبلغ ١٠ آلاف جنيه و إعداد مقترح بإحتياجات المدرسة من الخامات والأجهزة لتطوير الإنتاج وتعزيز مبادرة المدرسة المنتجة والمشاركة بالمعارض داخل المحافظة وخارجها.

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واستكملت نائب المحافظ جولتها، بزيارة معرض الأنشطة التربوية بإدارة الداخلة التعليمية والذى يضم أنشطة أقسام ( صحافة - طفولة - تربية فنية - مجال صناعى وزراعى - اقتصاد منزلى - ابتكارات علمية)، ووجهت بتفعيل مشاركة هذه المنتجات بالمعارض التي تشارك بها المحافظة .

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