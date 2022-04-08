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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تبديله اضطراريا.. برشلونة يكشف إصابة بيكيه أمام فرانكفورت

صدى البلد

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا يوضح خلاله طبيعة إصابة جيرارد بيكيه مدافع الفريق، والتي تعرض لها أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي.

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بيكيه يعاني من آلام في وتر عضلة الفخذ الأيس


وأوضح برشلونة في بيانه: "بيكيه يعاني من آلام في وتر عضلة الفخذ الأيسر، وستجرى له فحوصات إضافية لتحديد مدى الإصابة".
 

وأجرى المدير الفني لبرشلونة، تشافي بالدقيقة 23 تبديلاً اضطرارياً بخروج جيرارد بيكيه الذي تعرض للإصابة ليُشارك بدلاً منه زميله لونجليه.

كما خرج فريق برشلونة بالتعادل ثمين أمام نظيره الألماني آينتراخت فرانكفورت خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي على استاد دوتش بانك بارك في ألمانيا.

وتقدم فريق آينتراخت بهدف سجله لاعبه أنسجار كناوف بالدقيقة 48 قبل أن يتعادل برشلونة عن طريق لاعبه فيران توريس بالدقيقة 66.

بيكيه الدوري الأوروبي آينتراخت الام الفخذ الأيسر

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