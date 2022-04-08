إسقاط طائرة مسيرة استهدفت قاعدة عين الأسد غربي العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بإسقاط طائرتين مسيرتين تجولا قرب قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت إن "الدفاعات الجوية العراقية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان قرب قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار".

ولفتن إلى أن "القطعات الأمنية في القاعدة تجري عمليات تمشيط للمنطقة المحيطة بالموقع تحسبا لأي تطور لاحق".

وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية تعرضت لهجوم مزدوج بالصواريخ وطائرتين مسيرتين.

وعادة ما تنجح الدفاعات الجوية العراقية في التصدي للطائرات المسيرة المجهولة التي تحاول الاقتراب من قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية.