مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-4-2022.. والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 8 - 4 - 2022 العديد من المباريات الهامة في معظم الدوريات العالمية أبرزها دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي .
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
مومباي سيتي X الشباب – الساعة 7:15 مساء
السد X ناساف كارشي – الساعة 7:15 مساء
استقلال دوشنبه X الريان – الساعة 7:15 مساء
الوحدات X الفيصلي – الساعة 10:15 مساء
الجزيرة X القوة الجوية – الساعة 10:15 مساء
الهلال X الشارقة – الساعة 10:15 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نيوكاسل يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إشبيلية X غرناطة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة 8.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لوريان X سانت إيتيان – الساعة 9 مساء