مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-4-2022.. والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 8 - 4 - 2022 العديد من المباريات الهامة في معظم الدوريات العالمية أبرزها دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي .

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا



مومباي سيتي X الشباب – الساعة 7:15 مساء

السد X ناساف كارشي – الساعة 7:15 مساء

استقلال دوشنبه X الريان – الساعة 7:15 مساء

الوحدات X الفيصلي – الساعة 10:15 مساء

الجزيرة X القوة الجوية – الساعة 10:15 مساء

الهلال X الشارقة – الساعة 10:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



نيوكاسل يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



إشبيلية X غرناطة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني



شتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة 8.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



لوريان X سانت إيتيان – الساعة 9 مساء